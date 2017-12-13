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После публикации «Санкт-Петербург.ру» незаконную кальянную на 4-й Красноармейской закрыли

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© Фото: vk.com/kalyannaya_v_centre

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Вопреки всем правилам и нормам «Double Group» располагалась в подвале многоквартирного дома.

После публикации «Санкт-Петербург.ру» незаконную кальянную на 4-й Красноармейской улице, 8, закрыли. Вопреки всем правилам и нормам «Double Group» располагалась в подвале многоквартирного дома.

На прошлой неделе, 8 декабря, портал «Санкт-Петербург.ру» опубликовал материал о том, как частные лица делают деньги из дыма, а местным жителям приходится с этим бороться.

Сейчас кальянная закрылась, теперь клиентам сети кальянных «Double Group» предлагают для бронирования столика другие адреса. В этом убедился лично корреспондент «Санкт-Петербург.ру». 

Житель соседнего дома Владимир Воронцов рассказал, что увидел, как в «Газель» загружают мебель из кальянной, а адрес заведения из официальной группы «ВКонтакте» был убран.

Кальянная существовала в подвале жилого дома с марта 2016 года со множеством нарушений. Жители дома не раз обращались в различные инстанции, однако получали одни отписки. Жильцы рассказывали, что собственник подвального помещения, изначально заявил жильцам, что является бывшим сотрудником полиции и у него «все схвачено».

Так же самоуверенно вел себя и арендатор помещения. Со слов жителей, при первых проверках, он сообщал инспекторам, что никакого бизнеса здесь не ведется, а он просто приглашает в подвал своих друзей – каждый день разных, большими группами. 

В апреле 2017 года правоохранительные органы районного УМВД все же смогли зафиксировать существование кальянной и ее предпринимательскую деятельность без регистрации, а продажи алкоголя без лицензии. МЧС также выявили, что помещение подвала не защищено автоматической пожарной сигнализацией и в нем нет второго эвакуационного выхода.

Пожарные инспектора вручили предписание по устранению замечаний руководителю кальянной еще в мае прошлого года. Выявил нарушения и Роспотребнадзор, однако кальянная продолжала работать и принимать клиентов.

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