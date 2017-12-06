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В зоне доступа: бесплатная сеть Wi-Fi полностью охватила петербургскую подземку

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© Фото: Instagram / @bogatenkovaa

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Сколько времени и на каких условиях могут находиться жители Северной столицы и гости города в сети, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

С 6 декабря 2017 года к бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi можно подключиться на всех линиях и станциях петербургского метрополитена. В зону покрытия входят как сами вагоны поездов, так и нижние вестибюли подземки.

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Оборудование интернетом началось в феврале 2017 года, а уже в мае был запущен Wi-Fi на «оранжевой» ветке. Постепенно были подкачены все линии, последней из которых стала «красная» ветка.

Проект по созданию бесплатного высокоскоростного Wi-Fi в поездах метро реализован оператором компанией «МаксимаТелеком» и ее подразделением «МаксимаТелеком Северо-Запад».

«Петербургский метрополитен – непростой объект. Мы провели серьезную работу по согласованию с компанией «МаксимаТелеком». Все сделано во имя надежности», –  заверил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Торжественно запустил сеть Wi-Fi губернатор города Георгий Полтавченко. «Наш метрополитен давно известен своими рекордами. Он самый глубокий и самый северный в России. Сегодня у нас еще один рекорд - появилась одна из самых скоростных сетей Wi-Fi», - отметил Полтавченко.

Средняя скорость подключения поезда к сети достигает 250 Мбит/с. В настоящее время это самая быстрая в мире сеть в подвижном составе метро. Она позволяет выйти в интернет одновременно 200 пользователям в каждом вагоне, смотреть видео в высоком качестве и проводить онлайн-трансляции. Средняя скорость сети Wi-Fi на устройстве пассажира зависит от количества подключившихся пользователей и ряда других факторов.

Длина одной сессии в сети сейчас в Петербурге не ограничена.  «Можно сесть на одной из станций и до вечера работать в интернете, или пока метро не закроется. В рамках одной сессии предусмотрен один рекламный вход. Мы даем рекламу очень таргетированно. Наша система работает таким образом, чтобы каждый абонент получал наиболее полезную для него информацию», – уточнил руководитель АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

По его словам, длительность сессии может настраиваться и динамически, ведь Wi-Fi, как и любую другую сеть, пытаются проверить на прочность злоумышленники. Также длительность сессии зависит от пиковых нагрузок, но она никогда не длиться меньше десяти минут.

Фото: gov.spb.ru
 

Проект сети Wi-Fi в метро полностью инвестиционный. Общий объем инвестиций составил 1,3 млрд рублей. «Метрополитен нам ничего не платит. Более того, по условиям договора, мы платим за размещение и эксплуатацию сети Wi-Fi. Здесь вопрос здесь не в выгоде, а в стратегии. Ведь мы – лицензированный оператор связи нового поколения. Наша миссия – предоставление качественных цифровых услуг связи. Мы убеждены, что мобильная связь будущего должна быть цифровая, высококачественная, доступная и бесплатная везде в местах массового присутствия граждан», – рассказал Борис Вольпе.

Планируется, что проект окупится через шесть-семь лет. АО «МаксимаТелеком» действует согласно бизнес-модели, которая уже показала свою жизнеспособность и прибыльность за годы работы в Москве. К источникам окупаемости относятся и доходы от рекламной выручки.

Всего в рамках проекта точками доступа в интернет было оборудовано 245 поездов, в тоннелях установлено 400 базовых станций сеть Wi-Fi. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.

За время работы сети к ней подключилось около 1,5 млн уникальных пользователей и совершено порядка 13 млн подключений.  Самыми активными пользователями сети MT_FREE являются петербуржцы в возрасте 18-24, на них приходится 39% всех интернет-сессий. Еще 37% пользователей - пассажиры в возрасте 25-34. Пик активности пользователей в сети приходится на промежутки с 8 до 10 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. Около 97% подключений происходит со смартфонов, из которых: 52% - Android, 46% - iOS, 3% - Windows.

На метрополитене проект не заканчивается. Комитет по транспорту и «МаксимаТелеком» прорабатывает возможность о создании единой сети Wi-Fi на всех видах транспорта. В Москве, например, помимо метрополитена «МаксимаТелеком» организовала сеть Wi-Fi в пригородных перевозках и на всем наземном пассажирском транспорте.

Представители компании убеждены, что в Петербурге должно развиваться такое же единое пространство Wi-Fi. Абонент не должен понимать, в какой он сети. Если где-то есть сеть, то человек имеет право спокойно присоединиться к ней.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»
 

Для того, чтобы подключиться к сети Wi-Fi в вагонах поездов, необходимо пройти идентификацию в сети MT_FREE с помощью смартфона или планшета. Сделать это можно с помощью мобильного номера или учетной записи на портале госуслуг. К одному номеру можно привязать до пяти устройств.

Оператор «МаксимаТелеком» в конце января сделает пользование Wi-Fi в подземке без просмотра рекламы. Петербуржцам будет доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к беспроводной сети в метро без авторизации и рекламы.

Услуга будет работать по модели подписки, оформляется на одно устройство. Пока что доступен лишь один тарифный план стоимостью 129 рублей в месяц. Активировать услугу можно в приложении MT Cabinet, доступном для скачивания в Apple Store и Google Play

Вопросы по работе и подключению к сети Wi-Fi можно направлять по адресу: spb@maximatelecom.ru

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