Как Петербург потерял санаторий «Дюны»

Ситуация

Санаторий «Дюны», расположенный в сосновом бору среди песчаных дюн Курортного района Петербурга на берегу Финского залива, с советских времен служил здравницей для партийной элиты. Он был открыт в 1979 году как подведомственное учреждение больницы при Ленинградском обкоме КПСС.

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В 2005 году ООО «Санаторий Дюны», которое принадлежит компании «Группа ЛСР», арендовало у города территорию и помещения санатория до 2053 года. Санаторий и сейчас оказывает медицинские и реабилитационно-восстановительные услуги населению. В 2011 году учреждение получило статус лауреата «Золотой Книги Санкт-Петербурга» и премию правительства города по качеству.

Уже три года ООО «Санаторий Дюны» пытается приватизировать арендованные ими земли и корпуса известного одноименного учреждения.

Попытка купить санаторий номер один

В 2014 году арендатор решил воспользоваться правом приватизации в силу 159-ФЗ, который позволяет временным владельцам со стажем от двух лет выкупать занятые ими объекты без торгов. Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП «ГУИОН») тогда оценило земли и помещения санатория в 725 млн рублей. Из них 326,3 млн рублей - рыночная стоимость зданий санатория, а 398,7 млн рублей - земельного участка, на котором он находится.

Представители комитета имущественных отношений выразили сожаление о необходимости подчинения федеральному закону и продажи санатория «Дюны». «Мы считаем, что такого рода объекты должны оставаться в государственных руках для обеспечения нужд населения. В свое время мы предлагали сформировать перечень объектов, необходимых городу для государственных нужд либо для решения социальных функций и не подлежащих выкупу. Но нашу инициативу не поддержали на федеральном уровне», - цитирует представителей КИО «Карповка».

В итоге в ситуацию вмешался губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который в момент сделки находился в отпуске. Он потребовал приостановить процесс регистрации сделки, посчитав утвержденную сумму «нерыночной». КИО сообщил в Росреестр и велел вернуть стороны на исходные позиции, хотя договор о приватизации на тот момент был подписан, а аванс перечислен в бюджет.

Фото: Instagram / @sanatoriidunes, @shooorik82

Нарушения условий аренды «Дюн»

Следом за отказом в 2014 году в санаторий нагрянула проверка контрольного управления администрации губернатора. Смольный обнаружил, что арендатор возвел несколько самовольных построек: летнее кафе, коттеджи и так называемый климат-павильон – гостевой дом на берегу залива, которые, по мнению чиновников, имели признаки капитальных построек.

В 2015 году КИО попытался зарегистрировать на постройки права собственности через Арбитражный суд, однако проиграл: экспертиза показала, что постройки являются временными, а не капитальными, и использовать их можно только летом. «Использование их в зимний период существенно затруднено и может быть опасно», – говорится в постановлении Арбитражного суда.

Тогда же, в 2015-ом, депутаты петербургского Законодательного собрания попросили президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию и прекратить незаконную застройку санатория «Дюны».

Попытка купить санаторий номер два

В 2016 году ООО «Санаторий Дюны» вновь попыталось купить санаторий, и вновь получило отказ. Проблема в том, что в процессе подготовки документов оказалось, что в 2015 году ООО «Санаторий Дюны» было перерегистрировано на компанию «Областные проекты». На тот момент это была 100% дочерняя компания холдинга «ЛСР». Закон же, на основании которого группа хотела выкупить санаторий, дает такое право только субъектам малого и среднего предпринимательства.

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В том же 2016 году доля ООО «Санаторий Дюны» в 51% отошла «Эко-Инвест», а этой компанией также владеют ООО «ЛСР» и ПАО «Группа ЛСР». Кроме того, «Эко-Инвест» зарегистрирован по одному адресу с фондом сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского, соучредителем которого является генеральный директор компаний «ЛСР» Андрей Молчанов (вместе с Аркадием Ротенбергом), уточняет «Фонтанка.ру».

Несмотря на то, что в 2016 году фирма, которая арендует оздоровительный комплекс, опять была переведена на физические лица, срок двухгодичной давности непрерывного владения еще не наступил. Ведь, в соответствии с законом, для выкупа государственное имущество должно было в течение двух лет находиться в собственности малого и среднего бизнеса. На основании этого комитет имущественных отношений повторно отказал в приватизации санатория.

Фото: Instagram / @olenka_korolenko

Соглашение о продаже санатория за минимальные 1 млрд рублей

В третий раз «ЛСР» попыталась приватизировать у Смольного санаторий «Дюны» в 2017 году, однако КИО вновь отказал. Тогда в июле ООО «Санаторий Дюны» подало иск в суд, рассмотрение дела было назначено на 15 августа. В итоге Арбитражный суд удовлетворил исковые требования и обязал КИО заключить с ООО «Санаторий «Дюны» договор купли-продажи, цена сделки должна была составить 725 млн рублей.

Впоследствии, на судебном заседании 14 ноября, представитель арендатора представил проект мирового соглашения о повышении цены санатория, стороны договорились о стоимости в 1 млрд 10 млн рублей вместо 725 млн рублей. Проект мирового соглашения был подписан 28 ноября. Накануне заключения этого соглашения депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник рассказал, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить приватизацию санатория.

По мнению парламентария, сделка, которая заключается между Смольным и ООО «Санаторий Дюны», ущербна для бюджета города. В качестве аргумента он привел кадастровую стоимость участка, которая составляет 1,15 млрд рублей, что уже выше утвержденной стоимости. Кроме того, по данным депутата, ряд девелоперских компаний готовы заплатить за санаторий и его земли до 5 млрд рублей.

Еще в октябре прошлого года директор департамента жилой недвижимости компании Colliers International в Петербурге Елизавета Конвей рассказала, что земля «Дюн» стоит в разы больше.

«Участок расположен в одной из лучших загородных локаций, где аналогичного предложения практически нет. Для адекватной оценки его стоимости необходимы глубокое исследование и анализ экономической эффективности проекта, поскольку обременением для девелопера может послужить назначение участка и существующее здание. В случае, если бы участок был предназначен для жилого строительства, рыночная стоимость, по нашим оценкам, составила бы не менее 1 млн рублей за сотку», - цитирует «Фонтанка.ру» Конвей.

При площади в 38 га речь может идти о 3,8 млрд рублей. Сейчас официальный статус этих земель - «для рекреационных целей». Смольный все равно настаивает, что 1 млрд рублей за «Дюны» - хорошая цена.

«Указанная стоимость определена ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности. Цена рассчитана, исходя из текущих градостроительных требований в отношении земельного участка под санаторием, а также с учетом его вида разрешенного использования», - отметили в КИО.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение о приватизации санатория «Дюны» в Сестрорецке, история продажи элитной земли закрыта.

Фото: Instagram / @shooorik82