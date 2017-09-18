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Без суда и следствия: задержанная полицией за долг «Тинькофф Банку» обратилась с жалобой в прокуратуру

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© Фото: Medialeaks

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«Санкт-Петербург.ру» продолжает разбираться в «новых веяниях» работы банка с проблемной задолженностью.

Новость о том, что сотрудники полиции задержали студентку юрфака за долг «Тинькофф Банку» в размере 30 тысяч рублей вызвала массу вопросов. Многие усомнились в истинности фактов, представленных в заметке. Задержанная на прошлой неделе полицейскими прямо в общежитии Елена, которая работает помощником адвоката, решила доказывать свою правоту законодательно – и обратилась в прокуратуру и следственный комитет с жалобой на незаконные, по ее мнению, действия сотрудников 16 отделения полиции Василеостровского района.

По факту случившегося УМВД еще проводит проверку, по результатам которой последует официальный ответ, пока же в полиции отказались комментировать «Санкт-Петербург.ру» инцидент с задержанием девушки без оформления протокола и каких-либо документов.

В «Тинькофф Банке» также не спешат комментировать происходящее. Сотрудница пресс-службы лишь подтвердила «Санкт-Петербург.ру», что, согласно предоставленному номеру кредитного договора, Елена действительно является клиентом банка. И отметила, что «такими методами банк не действует, а давать комментарии по работе правоохранительных органов не в его компетенции». 

Однако задержанная девушка признается, что лично видела в полиции заявление от «Тинькофф Банка», где тот обвиняет ее в мошенничестве в сфере кредитования. Да и сами полицейские сообщали ей, что банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении у него 30 тыс. рублей. 

Между тем, согласно законодательству, банк сначала должен провести со своими должниками претензионную работу, чтобы те согласились добровольно вернуть деньги. Если этого не происходит, банк начинает разбирательство в судебном порядке. Он подает заявление мировому судье о выдаче судебного приказа для взыскания задолженности.  Если судебный приказ не отменен должником в течение десяти дней с момента его получения, исполнительный документ передается в службу судебных приставов, либо — по месту работы должника. В случае поступления от должника возражений по поводу вынесения судебного приказа, он отменяется, и кредитор вынужден обратиться за взысканием долга в исковом порядке.

Девушка отрицает проведение банком какой-либо претензионной работы относительно ее задолженности: не было ни уведомлений, ни звонков из call-центра. В кредитном договоре она также не обнаружила пометок о том, что кредитор имеет право на передачу долга третьим лицам – коллекторам – без уведомления должника.

«В последнее время банки стали подавать заявления о наличии в действиях должника состава мошенничества, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования,  – отметил «современные тенденции» по возврату задолженностей юрист «Правовед.ру» Алексей Колганов. – Например, если должник, взяв кредит, не осуществлял ни одного платежа по взятым на себя обязательствам, либо сообщил ложные сведения о себе и т.д. В этой связи на должника оказывается определенное давление со стороны правоохранительных органов в рамках проведения проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144-145 УПК РФ».

«Факт мошенничества о том, что лицо не намеревалось возвращать долг, еще нужно доказать. Если этого не было установлено, то никакого мошенничества нет, – отметил адвокат Владимир Горбенко. – В данной ситуации банк должен был обратиться с заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке. Подача заявления о мошенничестве без оснований является ложным доносом, которое подлежит уголовной ответственности».

«В связи с тем, что ее доставили в отделение полиции из общежития, должен быть оформлен протокол задержания с указанием даты, времени и места составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, описаны основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного лица. Протокол подписывают обе стороны, затем его копия вручается задержанному», – заметил явное нарушение в действиях правоохранительных органов юрист «Правовед.ру» Колганов.

 

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