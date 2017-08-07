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«Коллективная безответственность»: Албин в очередной раз отчитал чиновников за недоделки в домах на Дальневосточном

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© Фото: vk.com/igor_albin

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Вице-губернатор высказал недовольство медленным темпом устранения недочетов строительства и вновь потребовал исправить дефекты.

Вице-губернатор Игорь Албин провел очередное выездное совещание по вопросу проблем с заселением в многострадальные дома № 6, 8, 10 на Дальневосточном проспекте. Это городское социальное жилье для очередников из многодетных семей, детей-сирот, расселенных из аварийного и ветхого жилья, из коммуналок. Выездные комиссии не раз собирались на объекте и выявляли сотни различных дефектов строительства.

Сдача домов на Дальневосточном проспекте подрядчиком ООО «Петроком» переносилась несколько раз. Комитет по строительству так и принял эти дома в эксплуатацию 26 декабря 2016 года без работающих лифтов, со множеством недоделок и вовсе без подключения к постоянной схеме электроснабжения дома № 8. Претензии к подрядчику до сих пор предъявляют жители и управляющая компания.

Курирующий сферу строительства вице-губернатор Игорь Албин провел в конце июля этого года в режиме видео-конференц-связи совещание с председателями жилищного комитета Валерием Шияном, комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андреем Бондарчуком и другими ответственными лицами. Албин потребовал принять меры для устранения недостатков и выявленных проблем — а 5 августа пригрозил приехать с выездной проверкой.

В назначенный день вице-губернатор обошел проблемный жилой объект в сопровождении представителей управляющей компании и компании-подрядчика, Валерия Шияна, Андрея Бондарчука, а также председателя комитета по строительству Сергея Морозова и главы администрации Невского района Алексея Гульчука. Албин остался недоволен результатами и темпом работы по устранению недоделок.

«Прошла неделя, а ничего не изменилось. Как не работали лифты в восьмом доме, так и не работают. Не запущено лифтовое оборудование. Объект введен в эксплуатацию, а электроснабжение идет по временной схеме. Люди в ожидании своих помещений и квартир. Это называется коллективная безответственность», – констатировал вице-губернатор.

Фото: vk.com/igor_albin
 

Работа компании ООО «Петроком» подверглась жесткой критике. «Это одна из проблемных строительных организаций. Делает некачественно, не вовремя, с большими задержками и со скандалами. Надо давно обратить внимание на работу этой компании. Это ее очередной проблемный объект», – заметил Игорь Албин.

«Мы окончательно хотим понять, когда будут закончены все работы, которые по гарантийным обязательствам должен выполнить «Петроком», хотя тот темп, в котором застройщик сейчас работает, нас не устраивает», – ответил на критику вице-губернатора управляющий Фондом капитального строительства и реконструкции Андрей Раздолькин.

«Чего тут понимать? Вы с жилищным комитетом должны были уже давным-давно обратиться в судебные и правоохранительные органы в отношении этой компании, а все ждете «устранение недостатков в рамках гарантийных обязательств», – заметил Игорь Албин и попросил представить план мероприятий.

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Раздолькин заверил, что сейчас идет устранение замечаний по мере их поступления от жильцов. Дом заселяется неравномерно, и поэтому требования от жильцов поступают также неравномерно. Часть из них снимается непосредственно регулировкой окон, устранением каких-то небольших замечаний.

Вице-губернатор поручил представителям управляющей компании ООО «Нева-Сервис» и Фонда капитального строительства и реконструкции провести обход всех квартир самостоятельно и выявить дефекты, не дожидаясь представлений жалоб от жильцов, в течение недели. «Это будет более разумно, чем бороться с недоделками в зимний период», ­– пояснил он.

Что касается проблем с лифтовым оборудованием, срок запуска всех лифтов – конец августа этого года. В настоящее время они запускаются по мере готовности. Игорь Албин высказал пожелание, чтобы все лифты были запущены 21 августа. «Ведь все финансовые средства уже перечислены, и созданы все условия для запуска лифтов, а значит дело только за скоростью работы самой лифтовой компании ООО «СПб подъемные механизмы», ­– уточнил он.

Фото: vk.com/igor_albin
 

На месте предполагаемых объектов социальной сферы в 16-м квартале сейчас красуется болото, в непосредственной близости от детских площадок и дворов нового социального жилья. Проследить за тем, чтобы было сделано ограждение вокруг водоема, образовавшегося на месте котлована, было поручено лично председателю комитета по строительству Сергею Морозову, и обозначен срок ­– до 20 октября.

Сегодня в детских садах и школах микрорайона наблюдается острый дефицит мест: очереди в образовательные учреждения ожидают около 700 первоклассников и порядка тысячи дошкольников. Две школы и один детский сад строятся на соседних участках. Школа на 825 мест будет введена в декабре 2017 года, еще одна школа и сад на 200 мест - только к концу 2018-го. Комитету по строительству поручено включить в Адресную инвестиционную программу 2018 года заявку на два сада и школу в 16-м квартале, используя при этом проекты повторного применения и максимально сократив сроки проектирования и оформления рабочей документации.

«Все проекты типовые. Сроки на проектирование никого не устраивают: ни жителей микрорайона, ни губернатора, ни меня», – заметил Игорь Албин.

Во время совещания также были выслушаны просьбы жильцов о необходимости постройки спортивного стадиона, организации в домах магазина шаговой доступности и создании семейных детских садов. Чиновники пообещали рассмотреть обращения жильцов и посодействовать их реализации.

Через две недели Игорь Албин снова планирует провести выездное совещание на проблемном объекте для мониторинга того, как идет исправление недочетов строительства.

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