Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 26 марта

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало введение ограничений из-за коронавируса в Петербурге.

В период длинных выходных, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, в Северной столице будут закрыты торговые центры, кафе, рестораны и многие другие заведения. Продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости продолжат функционировать.

Помимо этого, будут отменены транспортные льготы для пенсионеров и учащихся. Подробнее обо всех ограничениях можно узнать в материале «Санкт-Петербург.ру».

Второй темой, по версии «Монитора», стал Борис Акунин, заразившийся коронавирусом. Первыми об этом написали «Росбалт» (17:40), «Фонтанка» (17:45) и Piter.TV (17:50).

Писатель сообщил о своём диагнозе в Facebook 26 марта. По его словам, в последнее время он редко пользовался соцсетью, потому что «валяется с модной болезнью».

Акунин заявил, что обещает поделиться впечатлениями, когда поправится. Он отметил, что страх перед коронавирусом страшнее самой болезни.

«Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», – добавил он.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало пять новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили канал «Санкт-Петербург» (11:05), 78.ru (11:05) и «Бумага» (11:10).

Всего за сутки в России зарегистрировали 182 случая. Большего всего – в Москве (136). Также больных выявили ещё в 16 регионах.

Согласно данным на 26 марта, число заболевших в стране достигло 840 человек. При этом за сутки выписали девять человек. Всего выздоровели 38 пациентов, погибли двое.

Самыми оперативными в Петербурге стали Piter.TV, канал «Санкт-Петербург» и «Росбалт».