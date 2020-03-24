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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и мире за 24 марта

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© Фото: Claudio Furlan / LaPresse / AP

Темы дня

Сколько новых случаев заражения выявили в РФ и на какой период перенесли Олимпиаду.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало выявление 57 новых случаев заражения коронавирусом в России. Первыми об этом написали канал «Санкт-Петербург» (14:27), «Росбалт» (14:27) и 78.ru (14:27).

За минувшие сутки в 14 регионах России в общей сложности зарегистрировали 57 новых случаев заражения COVID-19. Большинство, 28 случаев, – в Москве, ещё пять – в Петербурге.

Всего в стране коронавирус выявили у 495 человек. Из больниц при этом выписали 22 пациентов.

В Петербурге COVID-19 выявлен у 21 человека. Вылечить по данным на 24 марта удалось двух пациентов.

Второй темой, по версии «Монитора», стал перенос Летних Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021 год. Оперативнее всех об этом сообщили «Бумага» (15:40), Gazeta.Spb (15:45) и Пятый канал (15:50).

О переносе Олимпиады заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он обратился с инициативой к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, который поддержал предложение.

В совместном заявлении на сайте МОК сказано, что Олимпийские игры в Токио «могут стать маяком надежды для всего мира в эти неспокойные времена». В связи с этим олимпийский огонь останется в Японии, а Олимпиада сохранит название «Токио 2020».

Игры должны были состояться в Токио с 24 июля по 9 августа. Теперь ожидается, что они, как и Паралимпийские игры, должны пройти не позднее лета 2021 года.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало закрытие развлекательных заведений по всей России. Быстрее всех об этом рассказали «Росбалт» (18:45), Пятый канал (18:50) и «Бумага» (19:00).

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, а также кинотеатры и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. Также речь идёт о детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах.

Помимо этого, будет введён запрет на курение кальянов в барах и ресторанах, а также приостановлено санаторно-курортное лечение.

Самыми оперативными в Петербурге стали Piter.TV, канал «Санкт-Петербург» и «Росбалт».

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