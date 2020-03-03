Картина дня: Little Big на «Евровидении» и дополнительные «Ласточки» на 8 марта

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал выбор группы Little Big в качестве представителя России на «Евровидении».

О том, что петербургская группа будет выступать на музыкальном конкурсе, Первый канал объявил поздним вечером 2 марта. «Евровидение» состоится в Роттердаме 16 мая.

Группу поддержали Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, которые в разное время также представляли Россию на «Евровидении». Против выступил Юрий Лоза, который заявил, что Little Big «работают на чужую культуру».

Little Big были образованы в Петербурге в 2013 году. Рейв-группа известна вызывающим внешним видом и клипами, которые собирают десятки миллионов просмотров в интернете.

Второй темой, по версии «Монитора», стал запуск дополнительных «Ласточек» между Петербургом и Москвой в праздники. Первыми об этом написали «Невские новости» (16:15), «Фонтанка» (16:35) и 78.ru (16:35).

Дополнительные поезда запустят в чемть 8 марта. Из Петербурга в Москву они отправятся с Московского вокзала 6,7 и 9 марта.

Поезд под номером 723 уезжает в 11:35 и прибывает в столицу в 18:17. Он будет делать дополнительные остановки на станциях Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Бологое и Тверь.

В обратную сторону поезда №814 будут ходить 6 и 8 марта в 16:53. В Петербурге они будут прибывать в 00:45. Остановки поезд будет совершать в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Чудове.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал туман, накрывший Петербург утром 3 марта. Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (07:05), «Фонтанка» (07:20) и «Мой район» (07:55).

Туман был заметен в разных частях Северной столицы. Местами видимость составляла менее 500 метров.

Жители Петербурга делились фотографиями тумана в социальных сетях. Туман рассеялся к началу дня.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Росбалт», «Невские новости» и Gazeta.Spb.