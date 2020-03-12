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Ниже травы: топ-5 подземных пешеходных переходов Петербурга

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© Фото: proofbook.livejournal.com

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В Северной столице, в отличие от Москвы, мало подземных переходов. Но те, что есть, давно прославились как в хорошем смысле, так и в плохом.

Площадь Труда

 

В прошлом на месте современной площади Труда находился Адмиралтейский канал, который сейчас протекает лишь от Мойки до Крюкова канала. Теперь там находится сеть подземных переходов, пользующаяся не лучшей репутацией.

По замыслу петербургских властей, под площадью хотели сделать аналог московского торгового комплекса «Охотный ряд». Но проект не получился: в переходах часто пустовали павильоны, а покупатели это место не полюбили.

Сейчас там торгуют сувенирами, различными товарами и едой. Горожане не любят переход у Новой Голландии не только за неприветливую атмосферу, но и за запутанную систему выходов. С первой попытки не всегда удаётся разобраться.

Фото: proofbook.livejournal.com
 

Сенная площадь

 

Переходы на Сенной площади появились в 1990-х годах, когда начала работать станция метро «Садовая». В то время входы были накрыты большими павильонами с шавермой и пышками и другими товарами.

Из-за большого числа торговцев у переходов была плохая репутация. Как и в целом у площади – разговоры про местную «плохую энергетику» идут ещё со времён Достоевского (не зря эту часть Петербурга часто связывают с писателем).

Павильоны убрали в 2016 году, после чего площадь заметно преобразилась. Торговли в переходах сейчас практически нет, но дух прошлого там до сих пор остаётся.

Фото: gov.spb.ru
 

Выборгский тоннель

 

Подземный переход в районе станции метро «Выборгская» – самый длинный в Петербурге и один из самых необычных в городе. Его построили в 1983 году взамен деревянного надземного перехода, располагавшегося неподалёку.

Несмотря на размеры тоннеля, особой популярностью среди пешеходов он не пользуется. «Лабиринт» начинается от «Выборгской» и доходит до проходной завода им. Карла Либкнехта на Чугунной улице.

Местные жители придумали разные слухи насчёт тоннеля. Некоторые считают, что его построили, чтобы можно было использовать как бомбоубежище. Другие полагают, что подземные коридоры – служебные тоннели для сотрудников метро.

Фото: commons.wikimedia.org
 

Невский проспект

 

Наверное, самый известный переход в Петербурге – тот, что расположен на Невском проспекте у Гостиного двора. Благодаря ему можно попасть в метро, а без него нельзя перейти главную улицу города через Садовую улицу.

Неофициально сеть подземных переходов из-за сквозняков делится на две части, тёплую и холодную. Первой называют выход на Михайловскую улицу со станции метро «Невский проспект», а второй – выход у Гостинки.

В прошлом в переходе часто играли уличные музыканты, сейчас это встречается реже. А вот торговля платками, часами и другими сувенирами никуда не делась.

Фото: nashtransport.ru
 

Заневская площадь

 

Станция метро «Новочеркасская» – одна из нескольких в Петербурге, у которой нет наземного вестибюля. Это и повлияло на строительство столь запутанной сети переходов.

На Заневской площади есть 12 выходов из-под земли. Они ведут и в метро, и к трамвайным остановкам, и просто на соседние улицы.

Каждый выход пронумерован, но разобраться с первой попытки, кажется, получается только у пассажиров, которые часто бывают на «Новочеркасской». Несмотря на это, местным жителям, привыкшим к «лабиринту», переходы не мешают.

Фото: commons.wikimedia.org
 

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