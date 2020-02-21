Картина дня: дело о падении штукатурки в квартире и новый офис «ВКонтакте»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало уголовное дело из-за падения штукатурки в квартире на Петроградской в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали Gazeta.Spb (22:20), Piter.TV (06:15) и 78.ru (07:10).

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Петербурге возбудили уголовное дело о падении штукатурки на ребенка по статье об оказании небезопасных услуг.

Инцидент случился 18 января. В коммунальной квартире на Большом проспекте П. С. Потолок частично обрушился на спящего ребёнка, но одеяло и пенопластовые панели смягчили удар, поэтому мальчик не пострадал.

Мать ребёнка и другие жильцы не раз жаловались председателю ТСЖ на состояние кровли. Сам мужчина отрицал наличие обращений.

Второй темой, по версии «Монитора», стал новый офис «ВКонтакте» в Петербурге. Первыми об этом рассказали «Бумага» (14:45), Piter.TV (15:00) и «Деловой Петербург» (15:20).

Второй офис социальной сети расположился в бизнес-центре «У Красного моста» на углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки. Он находится на пятом этаже, в будущем «ВКонтакте» займёт террасу, седьмой этаж и купол.

«Для одного из крупнейших проектов Рунета у нас довольно небольшая команда. Однако мы активно растем – и в доме Зингера, символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже не выходит», – заявил гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало изменение схемы движения на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Быстрее всех об этом сообщили канал «Санкт-Петербург» (17:00), Piter.TV (18:35) и Gazeta.Spb (18:55).

Машины с набережной Фонтанки налево на Невский будут выезжать после выключения зелёного света для пешеходов. Такие изменения должны исключить аварии, связанные с возможной ошибкой водителя.

Нововведения были приняты из-за увеличения числа ДТП на этом участке главной улицы Петербурга.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, Gazeta.Spb и «Невские новости».