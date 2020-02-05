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Картина дня: эвакуация россиян из Уханя и крушение самолёта в Стамбуле

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© Фото: Министерство здравоохранения РФ

Темы дня

Сколько человек доставили в Тюменскую область и что случилось с лайнером.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало приземление в Тюменской области двух самолётов с эвакуированными из Уханя россиянами.

Первый борт ВКС 5 февраля доставил из Китая в Россию 80 человек. На втором самолёте в Тюменскую область привезли 64 человек.

Больных среди эвакуированных из КНР нет. В ближайшие несколько недель люди будут находиться на карантине.

Второй темой, согласно «Монитору», стала смерть актёра Дмитрия Бульбы. Первыми об этом написали Пятый канал (00:10), «Невские новости» (01:25) и Piter.TV (06:15).

Бульба скончался в Петербурге в возрасте 53 лет. Об этом рассказали в театре «Мастерская».

«На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика», – отмечается в сообщении.

Причина смерти актёра пока что не называется.

Дмитрий Бульба родился в Петербурге в 1966 году. Он играл в ТЮЗ им. Брянцева и в «Театре на Литейном».

Актёр снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и других проектах.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало крушение самолёта в Стамбуле. Оперативнее всех об этом рассказали Пятый канал (18:40), «Деловой Петербург» (19:05) и «Росбалт» (19:05).

Инцидент случился вечером 5 февраля при приземлении в аэропорту Стамбула. Самолёт A320neo компании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

После этого лайнер развалился на три части. На борту было 177 человек. Больше 50 из них пострадали, но погибших нет.

Согласно предварительным данным, крушение случилось из-за сильного ветра при заходе на посадку.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Piter.TV.

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