Картина дня: пожар в Петербурге и коронавирус в Индии и на Филиппинах

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал пожар в цехе на Октябрьской набережной в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали канал «Санкт-Петербург» (13:45), Piter.TV (13:50) и «Мой район» (14:05).

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Его тушили по повышенному номеру сложности №2.

Справиться с огнём удалось примерно за полтора часа. Для этого привлекались 12 единиц техники и 60 спасателей. Пострадавших нет.

Второй темой, по версии «Монитора», стало распространение нового коронавируса на Филиппинах и в Индии.

В индийском штате Керала вирус выявили у студента, который обучается в университете Уханя. Молодой человек находится в стабильном состоянии.

На Филиппинах заболевание обнаружили у гражданки Китая, которая приехала из Уханя 21 января. Женщина в настоящее время находится в больнице.

В мире коронавирусом заразились почти 8 тыс. человек, большинство из них проживают в Китае. От нового заболевания умерли больше 170 человек.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал уход Роберта Мака из «Зенита». Первыми об этом написали «Фонтанка» (13:45), «Деловой Петербург» (13:55) и 78.ru (14:00).

Словацкий полузащитник провёл за петербургский клуб 72 матча. Он забил 14 голов, а также отдал 10 результативных передач.

Мак продолжил карьеру в турецком «Коньяспоре». Клуб уже подписал контракт с игроком.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Росбалт».