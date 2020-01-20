Картина дня: пятеро погибшх при прорыве трубы в Перми и юноши в балаклавах с оружием в Петербурге

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал прорыв трубы в хостеле в Перми, в результате чего погибли пять человек.

Инцидент в Индустриальном районе города в жилом доме случился утром 20 января. Трубу отопления прорвало на цокольном этаже в частном мини-отеле «Карамель».

В результате происшествия погибли пять человек. Среди погибших была несовершеннолетняя девочка.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Власти региона выплатят семьям погибших по 500 тыс. рублей. Пострадавшие получат от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Второй темой, согласно «Монитору», стал анонс товарищеского матча между «Зенитом» и ЦСКА.

Футбольные клубы встретятся друг с другом в рамках зимних сборов. Игра состоится в Испании 9 февраля в 16:00.

Всего петербургский клуб перед началом второй половины чемпионата России проведёт шесть матчей. Помимо ЦСКА, соперниками «Зенита» будут катарский «Аль-Увайнах», «Зальцбург» из Австрии, люксембургский «Дюдежанж», казахстанский «Кайрат» и «Динамо» из Минска.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало задержание группы агрессивных молодых жителей Петербурга в балаклавах и с оружием. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (09:25), «Фонтанка» (10:15) и «Деловой Петербург» (10:30).

Молодых людей задержали вечером 19 января в Таврическом саду. Перед этим в полицию поступило сообщение о группе юношей, которые нарушают общественный порядок.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали группу молодых лиц. Двум из них 15 и 16 лет, остальным – 18 и 19 лет.

Полицейские изъяли у них четыре аэрозольных баллончика, аэрозольный пистолет, три ножа и три устройства для стрельбы сигнальными патронами. Несовершеннолетних подростков передали родителям, остальных привлекут к ответственности по административной статье о мелком хулиганстве.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.