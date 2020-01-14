Картина дня: авария с цистернами с топливом и сбой во «ВКонтакте»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала авария с цистернами, которые сошли с рельсов в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (01:35), «Невские новости» (03:00) и Gazeta.Spb (05:30).

Инцидент произошёл вечером 13 января на железнодорожной станции Московская-Сортировочная во Фрунзенском районе Петербурга. Там несколько вагонов-цистерн сошли с рельсов при производстве маневровых работ.

Никто не пострадал, разлива топлива на месте происшествия не было. Устранить последствия аварии удалось к 05:40. Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

Второй темой, по версии «Монитора», стала сгоревшая «Газель». Быстрее всех об этом написали «Невские новости» (12:35), канал «Санкт-Петербург» (13:05) и Piter.TV (13:05).

Пожар случился на площади Карла Фаберже приблизительно в 12:30. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Потушить огонь удалось за 15 минут. По данным МЧС, к борьбе с пожаром привлекались 10 сотрудников.

В результате пожара пострадал автомобиль. Никто из людей не получил травмы.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал масштабный сбой в работе соцсети «ВКонтакте». Первыми об этом рассказали «Бумага» (17:20), «Деловой Петербург» (17:30) и «Росбалт» (17:30).

Проблемы в работе сервиса начались в районе 17 часов 14 января. Большинство пользователей, согласно порталу Downdetector, жаловались на неполадки с сайтом в целом, четверть говорили о проблемах с сообщениями.

Работа «ВКонтакте» нормализовалась приблизительно в 18:20. В пресс-службе соцсети не объяснили причину сбоя.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Пятый канал, Gazeta.Spb.