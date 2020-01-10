Картина дня: подорожание проезда по ЗСД и закрытие шоу «Сам себе режиссёр»

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал рост стоимости проезда по ЗСД. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:10), 78.ru (14:30) и газета «Метро».

Без транспондера проезд через одну зону для водителей мотоциклов и легковушек с 18 января будет обходиться 150 рублей, а не 100. Проект по пяти зонам станет составит 750 рублей вместо 500.

Владельцам грузовиков и прицепов за одну зону придётся платить 250 рублей вместо 150, а водителям фур – 300 рублей.

Для обладателей транспондеров цена вырастет приблизительно на 16%. Она не изменится для пользователей тарифных планов «Легковой 100» и «Грузовой 100».

Второй темой, по данным «Монитора», стало закрытие телевизионной программы «Сам себе режиссёр». Быстрее всех об этом сообщили «Бумага» (17:10), Piter.TV (17:10) и «Фонтанка» (17:20).

Передачу, ведущим которой был Алексей Лысенков, показывали на протяжении 29 лет. Последний выпуск шоу, где показывали любительские видеоролики телезрителей, вышел в эфир 22 декабря 2019 года.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», – написал Лысенков в Instagram.

Помимо этого, ВГТРК приостановило производство двух других программ – «Смехопанорамы» и «Утренней почты».

Третьей темой, согласно «Монитору», стал перенос запуска «Лыжных стрел» из Петербурга в Ленобласть. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (11:30) и «Аргументы и факты» (10:10).

Запуск бесплатных электричек для лыжников из-за отсутствия снега переносили уже несколько раз. Они должны были отправиться и 11 января, но старт был перенесён на несколько недель.

Теперь «Лыжные стрелы» отправятся в путь 9 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

По выходным электрички будут ходить от Финляндского вокзала до станции Орехово и обратно, а также от Московского вокзала до станции Шапки и в обратную сторону.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.SPB и Пятый канал.