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Картина дня: задержание подростка, потушившего Вечный огонь, и прощание с дирижёром Янсонсом

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© Фото: Instagram / @excursovodspb

Темы дня

Кто потушил мемориал на Марсовом поле и где прошла траурная церемония.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало задержание подростка, который закидал снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (09:00), «Фонтанка» (09:20) и Gazeta.Spb (09:30).

Как оказалось, огонь потушил 12-летний ребёнок. Его задержали на улице по пути из дома в школу.

Найти шестиклассника удалось с помощью камер видеонаблюдения. По предварительным данным, шестиклассник хотел проверить, погаснет огонь или нет.

Второй темой, согласно «Монитору», стало прощание с дирижёром Марисом Янсонсом. Первыми об этом написали канал «Санкт-Петербург» (10:45), «Вести в Петербурге» (12:05) и «Невские новости» (12:45).

Прощание с маэстро, который умер на 77-м году жизни, состоялось в Большом зале Петербургской филармонии. В частности, память Янсонса почтил губернатор города Александр Беглов.

Дирижёра похоронят 9 декабря на Литераторских мостках, на территории исторического некрополя в центре Петербурга.

Марис Янсонс умер 1 декабря. Он не раз выступал в Мариинском театре. Янсонс был лауреатом различных наград, в том числе премии «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало массовое ДТП на Выборгском шоссе. Быстрее всех об этом рассказали канал «Санкт-Петербург» (11:00), «Невские новости» (11:05) и «Мой район» (11:10).

Происшествие в Выборгском районе Петербурга случилось утром в районе 09:50. Там Audi A7 столкнулась с другой иномаркой, после чего задела ещё 11 автомобилей.

По предварительной информации, девушка, которая стала виновницей аварии, взяла машину на тест-драйв. В результате инцидента пострадали два человека.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.

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