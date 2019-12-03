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Картина дня: пожар на Московском шоссе и снег в Петербурге

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось на юге Петербурге и сколько выпало снега.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал пожар в ангаре на Московском шоссе. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (03:50), «Росбалт» (04:20), и Gazeta.Spb (05:30).

Пожар начался в ночь на 3 декабря. На Московском шоссе в Петербурге загорелся склад с каучуком, химическими удобрениями и стройматериалами.

Потушить огонь удалось только к четырём часам дня. Пожар почти полностью уничтожил склад.

С огнём боролись более 200 пожарных. Для этого применяли два пожарных поезда и полсотни единиц спецтехники.

Второй темой, согласно «Монитору», стало открытие центра выдачи паспортов болельщика Евро-2020. Первыми об этом рассказали Piter.TV (11:45), 78.ru (12:50) и Пятый канал (13:00).

С помощью центра болельщики смогут оформить документ Fan ID. Без него нельзя попасть на матчи Чемпионата Европы по футболу.

Помимо этого, на Большой Морской улице установили табло, которое показывает, сколько времени осталось до турнира. В церемонии открытии участвовали Александр Кержаков и Артём Дзюба.

Евро-2020 пройдёт в июне и июле 2020 года. Петербург стал одним из 12 городов, которые примут матчи турнира.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало количество выпавшего в Петербурге снега. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.Spb (11:20), 78.ru (12:55) и Regnum (13:15).

Улицы Северной столицы 2 декабря покрылись более чем 12 см снега. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

За сутки снегоплавильные станции приняли больше 11,3 тыс. кубометров снега. Город чистят около 1100 дворников с использованию 700 единиц техники.

В ближайшее время в Петербурге зафиксируется плюсовая температура, поэтому можно ожидать, что остатки снега будут таять.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.

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