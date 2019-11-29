  • 30 Ноябрь 2019
USD 27.11.2019 64.0239 +0.2602
USD ММВБ 00:05 64.0711  
EUR 27.11.2019 70.5159 +0.2037
EUR ММВБ 00:05 70.5765  
Нефть($) 29.11.2019 60.68 4.06
Нефть(p) 29.11.2019 3884.97 +274.67

Картина дня: стоимость проезда в метро и эвакуация судов

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Сколько будет стоить поездка по «Подорожнику» и почему людей выводили на улицу.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала подробная информация о новых тарифах на проезд в петербургском метро. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:45), 47news (12:55) и Regnum (13:20).

Одна поездка по жетону и большинству банковских карт будет стоить 55 рублей, сейчас это 45 рублей. Владельцам карт «Мир» проезд обойдётся в 40 рублей, а «Единой карты петербуржца» – 35 рублей.

По «Подорожнику» стоимость поездки будет составлять 37 рублей, что на рубль дороже, чем сейчас. Минимально, после 41-й поездки, стоимость снизится до 33 рублей.

Единый проездной билет на месяц на всех видах общественного транспорта будет стоить 3015 рублей вместо 2900 рублей. Льготный проездной подорожает на 23 рубля до 623 рублей, ученический с 515 до 535 рублей, студенческий – с 1035 до 1075 рублей.

Второй темой, по версии «Монитора», стала очередная волна эвакуаций судов в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали канал «Санкт-Петербург» (13:55), «Росбалт» (14:00) и «Фонтанка» (14:00).

Днём 29 ноября сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в Выборгский и Приморский районный суды. Позднее письма пришли и в другие суды, в том числе Василеостровский и Невский.

Сотрудники правоохранительных органов проверили учреждения и не нашли в них никаких предметов, которые могли бы представлять опасность.

Накануне, 28 ноября из-за подобных сообщений из зданий судов эвакуировали свыше 1300 человек.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало закрытие одного из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» из-за большого пассажиропотока. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (17:25), 78.ru (17:30) и канал «Санкт-Петербург» (17:50).

Из-за большого числа людей, которые на метро отправились в торговый центр «Галерея» в связи с большими скидками в честь «чёрной пятницы», в 17:06 во втором вестибюле «Площади Восстания» ввели ограничения на вход.

Спустя 50 минут вестибюль закрыли, он был доступен только на выход. В 18:40 ограничения ввели и на соседней «Маяковской». Через 15 минут она вернулась к обычному режиму работы.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Пятый канал и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

    История дома с фантастическими интерьерами, построенного на деньги сибирских золотых магнатов. И очень запутанная жизнь владельцев: барона, торговавшего в СССР папиросами, и наследницы миллионов, сбежавшей от него в Париж.

    читать далее →

    Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

    Собрали лучшие места города, где мужчины могут подстричься, подровнять бороду и просто угоститься кофе в приятной обстановке. Всё отсортировано по ценнику.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Маленький замок у «Чёрной речки»: история дачи Салтыковой в Петербурге

    Небольшое строение на улице Академика Крылова в своё время было дачей нескольких богатых родов, молочной фермой, школой и больницей. Рассказываем, кто такой «Попо», при чём тут Пушкин, Блок, Шерлок Холмс, цветы и готика.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?
    24.10.19
    Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу
    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram