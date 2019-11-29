Картина дня: стоимость проезда в метро и эвакуация судов

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала подробная информация о новых тарифах на проезд в петербургском метро. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:45), 47news (12:55) и Regnum (13:20).

Одна поездка по жетону и большинству банковских карт будет стоить 55 рублей, сейчас это 45 рублей. Владельцам карт «Мир» проезд обойдётся в 40 рублей, а «Единой карты петербуржца» – 35 рублей.

По «Подорожнику» стоимость поездки будет составлять 37 рублей, что на рубль дороже, чем сейчас. Минимально, после 41-й поездки, стоимость снизится до 33 рублей.

Единый проездной билет на месяц на всех видах общественного транспорта будет стоить 3015 рублей вместо 2900 рублей. Льготный проездной подорожает на 23 рубля до 623 рублей, ученический с 515 до 535 рублей, студенческий – с 1035 до 1075 рублей.

Второй темой, по версии «Монитора», стала очередная волна эвакуаций судов в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали канал «Санкт-Петербург» (13:55), «Росбалт» (14:00) и «Фонтанка» (14:00).

Днём 29 ноября сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в Выборгский и Приморский районный суды. Позднее письма пришли и в другие суды, в том числе Василеостровский и Невский.

Сотрудники правоохранительных органов проверили учреждения и не нашли в них никаких предметов, которые могли бы представлять опасность.

Накануне, 28 ноября из-за подобных сообщений из зданий судов эвакуировали свыше 1300 человек.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало закрытие одного из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» из-за большого пассажиропотока. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (17:25), 78.ru (17:30) и канал «Санкт-Петербург» (17:50).

Из-за большого числа людей, которые на метро отправились в торговый центр «Галерея» в связи с большими скидками в честь «чёрной пятницы», в 17:06 во втором вестибюле «Площади Восстания» ввели ограничения на вход.

Спустя 50 минут вестибюль закрыли, он был доступен только на выход. В 18:40 ограничения ввели и на соседней «Маяковской». Через 15 минут она вернулась к обычному режиму работы.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Пятый канал и «Невские новости».