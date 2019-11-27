«Пять минут, пять минут»: где отметить Новый год в окрестностях Петербурга и в Ленобласти

«Сестрорецкий курорт»

По традиции в санатории будут с размахом отмечать Новый год. Гостей приглашают провести от двух до четырёх дней в самый разгар праздничных каникул.

В стоимость путёвок входит праздничный банкет и концертная программа. Двое суток в двухместном стандартном номере обойдутся в 16,6 тыс. рублей. Есть множество вариантов размещения в санатории.

Также билет на праздник могут купить и сторонние гости. Для детей он стоит 6300 тыс. рублей, для взрослого – 7000 рублей.

Помимо банкета, на территории курортного комплекса можно заниматься спортом, поиграть в бильярд, посидеть в библиотеке или, например, отдохнуть в салоне красоты.

Официальный сайт

Где: Сестрорецк, улица Максима Горького, 2

Фото: vk.com/kurortru

«Онега»

«Онега» на Новый год порадует ценителей отечественной культуры. Праздничный вечер будет оформлен в русском стиле.

Это значит, что гостей крупной базы отдуха ждут большое застолье, пляски и песни, конкурсы с яркой ведущей и новогодний салют. Праздник стоит 6000 рублей для взрослого и 2000 рублей для детей от 4 до 12 лет.

Стоимость номеров и коттеджей можно узнать по телефону +7(911)920-07-25.

Официальный сайт

Где: посёлок Васкелово, Карьерная улица, 13, Всеволожский район Ленинградской области

Фото: Instagram / @onegapark.ru

«Аврора»

Новый год в загородном клубе будут встречать в «кругосветном путешествии». Для этого организуют тематический вечер.

Посетители «Авроры» смогут окунуться в атмосферу карнавала в Рио-де-Жанейро, легендарного кабаре «Мулен Руж» в Париже и американских прерий времён сухого закона. Конечно, будет «остановка» и на Северном полюсе.

Стоимость новогоднего банкета на одного взрослого гостя – 7500 рублей, для детей до 14 лет – 4000 рублей. С ценами на проживание в «Авроре» можно ознакомиться на сайте загородного клуба.

Официальный сайт

Где: посёлок Поляны, район Семиозёрья, Зеленогорск

Фото: Instagram / @avrora_club_spb

«Скандинавия»

Новогодний отдых в загородном клубе «Скандинавия» – отличный подарок на каникулы. Но за удовольствие придётся неплохо заплатить.

Самые дешёвые номера с учётом стоимости гала-ужина на Новый год стоят от 65 тыс. рублей. За эту сумму можно хорошо отметить праздник.

В стоимость входят шоу-программа с музыкальным «Космодромом» и танцами на всю ночь, шоу дронов, выступление Деда Мороза и Снегурочки, подарки, безлимитные напитки и блюда от местного шеф-повара.

Также каждый день на каникулах в ресторанах «Скандинавии» будут устраивать музыкальные вечера. А ещё можно покататься на санях, лыжах и лошадях.

Официальный сайт

Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16

Фото: vk.com/skandinavia_hotel

«Игора»

Всесезонный курорт «Игора» ждёт гостей в любое время года и в особенности на Новый год. Три дня, с 30 декабря по 1 января, здесь можно провести за сумму от 43 тыс. рублей.

Готовьтесь к насыщенной программе. В «Игоре» организуют детскую новогоднюю ёлку, гала-ужин с шоу-программой в местном Ледовом дворце и различные мастер-классы. Гости также могут сходить в кинотеатр, отработать лишние калории в тренажёрном зале или попариться в сауне.

Не стоит забывать, что курорт отлично подходит для активного отдыха. В «Игоре» можно кататься на коньках, развлекаться на горнолыжных трассах и даже играть в хоккей.

Официальный сайт

Где: 54-й км Приозёрского шоссе, Приозёрский район Ленинградской области

Фото: vk.com/id1178270

«Дача»

В «Даче» 31 декабря пройдёт встреча с Дедом Морозом, а также праздничная вечеринка с банкетом и призами.

В первый день 2020 года перед отелям устроят гулянья. На следующий день заготовлено представление для детей. Также на каникулах будут творческие и кулинарные мастер-классы,

Отдых на несколько дней с банкетом обойдётся в 25 тыс. рублей с человека или от 37 тыс. за двоих. Отдельно проживание в праздники стоит от 2500 рублей.

Официальный сайт

Где: 69-й км Приозёрского шоссе, Приозёрский район Ленинградской области

Фото: Instagram / @dacha_ozero

«Марьино»

Имение Марьино в Ленобласти принадлежало графам Строгановым и князям Голицыным.

В усадьбе на берегу Большого пруда приготовили праздничную программу на новогоднюю ночь. Гости «Марьино» смогут побывать на историческом балу, поужинать в Охотничьем зале и поучаствовать в развлечениях.

Для постояльцев усадьбы стоимость праздника составит 7000 рублей. Остальным гостям придётся заплатить 10 тыс. рублей. При этом стоит учитывать, что номер в новогодние каникулы обойдётся в десятки тысяч рублей.

Для детей предусмотрены скидки. Полную информацию об этом можно узнать на сайте или в социальных сетях.

Официальный сайт

Где: деревня Андрианово, Тосненский район Ленинградской область

Фото: vk.com/usadbamaryino