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Картина дня: смерть Людмилы Вербицкой и спячка сурков

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© Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Темы дня

Сколько лет было президенту СПбГУ и где начали зимовать животные.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой. Петербургские и российские СМИ писали об этом событии неоднократно на протяжении дня.

Вербицкой было 83 года. Ленинградский государственный университет она окончила в 1958 году по специальности «Русский язык и литература».

Ректором СПбГУ Вербицкая была с 1994 о 2008 год. При ней в университете появились факультеты международных отношений и медицины.

В 2008 году Вербицкая стала президентом СПбГУ. Позднее её назначили деканом филологического факультета. Также она была почётным гражданином Петербурга.

Пассажирам петербургского метро Вербицкая известна по проекту «Давайте говорить как петербуржцы», который посвящён грамотности.

Похороны Вербицкой состоятся 27 ноября. Гражданская панихида пройдёт с 10:00 до 12:00 в актовом зале здания Двенадцати коллегий. Похоронят Вербицкую на Северном кладбище.

Второй темой, по версии «Монитора», стали сурки Ленинградского зоопарка, которые впали в зимнюю спячку. Первыми об этом написали 78.ru (12:05), «Аргументы и факты в Петербурге» (12:40) и «Деловой Петербург» (13:15).

В спячку до весны Ижорик, Августина и три их детёныша впали в минувшие выходные. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Перед спячкой сурки успели запастись толстым слоем жира. «Их примеру последовала и Отрада, ещё одна сурчиха, которая живёт по соседству», – отметили в зоопарке.

Грызунов можно будет увидеть только в середине весны.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала отставка вице-губернатора Петербурга Любови Совершаевой. Оперативнее всех об этом сообщили 47news (15:25), «Деловой Петербург» (15:35) и Piter.TV (15:40).

Как стало известно на заседании городского правительства, Совершаева покинет Смольный, чтобы вернуться в полномочное представительство президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Совершаева была заместителем полпреда президента в 2000-2006 годах, а также с мая 2013 года. В ноябре 2018 года её назначили главой аппарата врио губернатора Александра Беглова. Позднее она стала вице-губернатором.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Пятый канал и Невские новости.

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