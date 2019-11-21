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Картина дня: смерть пешехода на Загородном проспекте и новые скверы в Петербурге

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось в центре Петербурга и какие объекты получили имена.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала смерть юной петербурженки, которая попала под троллейбус. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (00:15), 78.ru (00:15) и «Фонтанка» (00:20).

Инцидент случился в ночь на 21 ноября на Загородном проспекте. У пешеходного перехода стояла 18-летняя девушка со скейтбордом, которая собиралась перейти дорогу.

Она наклонилась, чтобы поднять доску, как её сбил троллейбус. Согласно записям видеокамер, транспортное средство двигалось на зелёный свет.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти её не удалось. Она скончалась в больнице.

Второй темой, согласно «Монитору», стало появление 31 нового сквера в Петербурге. Первыми об этом сообщили газета «Метро» (11:55), Piter.TV (12:05) и «Невские новости» (12:15).

Имя получил 31 объект в разных районах Петербурга. Распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Например, зелёная зону на пересечении Кемской и Динамовской улиц на Крестовском острове будет называться в честь футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова.

Сквер на Петроградской набережной получил название Нахимовский, а у дома №57 по Литейному проспекту – Итальянский.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала эвакуация магазина «Лента» на Обводном канале. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (14:15), «Деловой Петербург» (14:55) и «Карповка» (16:45).

Больше ста человек вывели из гипермаркета днём 21 октября. Эвакуацию провели из-за задымления.

Как оказалось, инцидент произошёл в соседнем здании. В самом гипермаркете всё было в порядке.

«Ленту» на Обводном открыли в начале ноября 2019 года. Такой же магазин сгорел на этом месте ровно год назад.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Невские новости» и канал «Санкт-Петербург».

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