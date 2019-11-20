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Картина дня: победа сборной России и второй вестибюль «Василеостровской»

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© Фото: Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация

Темы дня

Кого обыграли футболисты и где появится второй выход со станции метро.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала крупная победа сборной России по футболу над Сан-Марино. Оперативнее всех об этом написали p1spb.ru (00:30), «Фонтанка» (00:35) и Пятый канал (00:45).

В последнем матче отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу россияне выиграли со счётом 5:0. Голами отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

По итогам отборочного тура сборная России заняла второе место в группе. Она набрала 24 очка.

Как стало известно, россияне на групповом этапе сыграют в группе B. Соперниками станут сборные Бельгии и Дании.

Второй темой, по данным «Монитора», стало разрешение на предварительные работы по строительству второго вестибюля станции метро «Василеостровская». Первыми об этом сообщили «Невские новости» (15:35), канал «Санкт-Петербург» (15:40) и Piter.TV (15:40).

Государственная административно-техническая инспекция выдала соответствующий ордер. Документы получила компания «Ленметрогипротранс», они действительны до 17 апреля 2020 года.

Работы будут проводить во дворе дома №37 по 10-й линии В. О. Сам вестибюль появится на 11-й линии между домами №30 и №40.

Предполагается, что вестибюль откроют в 2026 году.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал анонс рождественской ярмарки на Манежной площади. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (09:25), 78.ru (09:35) и Gazeta.Spb (11:25).

Палатки и другие места для участников ярмарки появятся не только на площади, но и на Малой Садовой и Кленовой улицах. Всего подготовят 63 отапливаемых торговых места.

Ярмарка начнётся 12 декабря. Попасть на неё можно будет в период по 13 января.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Невские новости» и канал «Санкт-Петербург».

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