Картина дня: поезд в Крым и смерть сооснователя Европейского университета

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал старт продаж билетов на поезда в Крым из Петербурга и Москвы. Первыми об этом написали 78.ru (08:00), «Невские новости» (08:10) и Gazeta.Spb (09:05).

Всего за пару часов пассажиры купили более 1,5 тыс. билетов. Это свыше половины из всех, что были доступны.

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. В пути он пробудет 43,5 часа.

Из Москвы поезда следуют в Симферополь. Дорога занимает 33 часа.

Стоимость билетов начинается от 2,9 тыс. рублей

Второй темой, по версии «Монитора», стала смерть историка, археолога и одного из основателей Европейского университета в Петербурге Льва Клейна. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (10:20), Piter.TV (10:50) и «Мой район» (11:00).

Клейн скончался вечером 7 ноября. Ему было 92 года. Причина смерти в настоящее время не раскрывается.

Лев Клейн был доктором исторических наук и профессором Санкт-Петербургского государственного университета. Его называли одним из основателей теоретической археологии.

В 1990-х годах Клейн стал одним из основателей Европейского университета. В нём он преподавал до 1997 года.

Третьей темой, по данным «Монитора», стали сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Быстрее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (17:15), «Росбалт» (17:25) и Пятый канал (17:45).

Неполадки возникли примерно в четыре часа дня 8 ноября. Больше половины пользователей пожаловались на невозможность войти в систему.

Также некоторые владельцы карт Сбербанка заявили, что не работают функции сервиса.

Предыдущий сбой в работе онлайн-приложений сбербанка случился в середине октября.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.