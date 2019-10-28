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Картина дня: новогодние украшения в Петербурге и смерть диссидента Буковского

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© Фото: Instagram / @alesya_veter

Темы дня

Как украсят Северную столицу и сколько лет было знаменитому общественному деятелю.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала информация об украшении Петербурга к новому году.

В Северной столице к празднику установят 61 искусственную ель. Высота главного дерева, которое появится на Дворцовой площади, составит 25 метров.

Всего на улицах города будут 3,5 тыс. декоративных новогодних украшений. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Украшать Петербург начнут 1 ноября. На это потратят 337 млн рублей.

Второй темой, по данным «Монитора», стала смерть поэта и диссидента Владимира Буковского. Быстрее всех об этом сообщили Пятый канал (02:25), «Невские новости» (04:25) и «Росбалт» (05:00).

Буковский умер от остановки сердца в больнице в Кембридже. Ему было 76 лет.

Владимир Буковский был известен как один из основателей диссидентского движения в СССР. В тюрьмах и на принудительном лечении он провёл 12 лет.

В 1976 году после шести лет в колонии его обменяли на лидеров чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После этого Буковский стал жить в Великобритании.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала стрельба по прихожанам мечети во Франции. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (19:15), Пятый канал (19:45) и Piter.TV (20:00).

Огонь в городе Байонна на юге страны открыл 84-летний мужчина. Перед этим он въехал на машине в ограждение мечети.

Пенсионер успел тяжело ранить двух человек. Позднее он скрылся, но спустя пару часов полицейские задержали мужчину в его доме.

Согласно данным AFP, пенсионер в 2015 году избирался на местных выбора в качестве кандидата от правой партии «Национальный фронт».

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.SPB и Piter.TV.

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