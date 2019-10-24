Картина дня: задержание предполагаемого виновника ДТП в Петербурге и поражение «Зенита»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало задержание предполагаемого виновника крупного ДТП на Обводном канале в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (16:20) и 47news (16:55).

Полицейские задержали 33-летнего гражданина Киргизии. Его допросили в качестве подозреваемого.

Как оказалось, мужчина находился в федеральном розыске. Его искали по делу о даче взятки сотрудникам ГИБДД в Ярославской области.

Крупная авария в Петербурге случилась днём 23 октября. Две машины столкнулись на пересечении набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта.

Семь человек получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Второй темой, по версии «Монитора», стало поражение «Зенита» в Лиге чемпионов. Первыми об этом сообщили Gazeta.spb (23 октября в 21:45), канал «Санкт-Петербург» (23 октября в 21:50) и «Росбалт» (23 октября в 21:50).

Петербургский клуб уступил «Лейпцигу» в матче третьего тура группового этапа турнира. «Зенит» проиграл со счётом 1:2.

Счёт в матче открыл Ярослав Ракицкий на 25-й минуте. Немцы забили ответный мяч на 49-й минуте, а через десять минут ещё раз поразили ворота петербуржцев.

«Зенит» по итогам трех туров занимает второе место в группе. «Лейпциг» стал лидером по количеству очков.

Третей темой, по данным «Монитора», стала утечка базы данных клиентов Сбербанка. Оперативнее всех об этом рассказали «Росбалт» (02:30), «Деловой Петербург» (07:55) и «Мой район» (09:10).

На продажу в интернет выставили базу на миллион строк с полными данными заёмщиков банка. Помимо этого, продавец предлагал записи звонков клиентов в колл-центр.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в хищении данных банков. В МВД РФ сообщили, что, согласно предварительным данным, житель Волгограда был сотрудником коллекторского агентства ООО «НСВ».

По данным полиции, мужчина пользовался псевдонимом «Антон 2131». Возбуждено уголовное дело о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, Gazeta.spb и «Росбалт».