Картина дня: число жертв прорыва дамбы и пропавшие подростки

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало увеличение числа жертв при прорыве дамбы в Красноярском крае.

В результате инцидента скончались 17 человек. Ранее сообщалось, что погибли 15 человек.

Пострадавшими считаются 44 человека. Трое остаются без вести пропавшими.

Прорыв дамбы случился ранним утром 19 октября. Это произошло возле построек золотодобывающей артели ООО «Сисим».

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей.

Второй темой, согласно «Монитору», стали двое подростков, который пропали в Мурманской области и нашлись в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (21 октября в 22:15), «Росбалт» (21 октября в 22:30) и Piter.tv (07:50).

Двое 12-летних школьников добрались до Северной столицы автостопом. Однако никто из их близких об этом не знал, поэтому детей искали на протяжении трёх дней.

Подростков нашёл дальнобойщик. Он увидел объявление о пропаже детей, а затем сообщил в полицию, что видел их.

Со школьниками ничего плохого не случилось. В настоящее время выясняется, почему они решили сбежать из Мурманской области.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стал запуск нового электробуса в Петербурге. Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:55), «Метро» (16:30) и 78.ru (16:40).

В ближайшее время на улицы Северной столицы выйдет электробус, созданный португальской компанией Caetanobus. Петербург станет первым городом, где протестируют новинку.

В автобусе смогут разместиться до 87 пассажиров. Транспорт может проехать на одной зарядке до 300 км.

Испытания электробуса состоятся в ноябре 2019 года.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, Gazeta.spb и «Росбалт».