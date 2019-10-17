Побег из «Крестов» и помощь бедным: Лёнька Пантелеев, самый разыскиваемый преступник Петрограда

В 1920-е годы Петербург, тогда называвшийся Петроградом, восстанавливался после революций и Гражданской войны. Жители города были нищими, процветало воровство и другие преступления.

Именно в этот период со своей бандой действовал Леонид Пантёлкин. В городском фольклоре он запомнился как Лёнька Пантелеев.

Сохранилось не так много подробностей биографии бандита. Он родился в Тихвине в 1902 году, где провёл большую часть жизни и получил образование. Пантёлкин, выходец из рабочей семьи, стал представителем редкой по тем временам и высокооплачиваемой профессии печатника-наборщика. Благодаря этому он смог попасть на работу в типографию петроградской газеты «Копейка».

Позднее Пантёлкин ушёл добровольцем на Гражданскую войну. В 1919 году он стал служащим Красной армии, за которую воевал в том числе против генерала Николая Юденича.

С военной службой Пантёлкин связал два года жизни. Уже в 1921 году, когда он успел побывать в плену и стать командиром пулемётного взвода, его уволили в запас и взяли в следователи.

Пантелеев стоит четвёртым справа. Фото: pantv.livejournal.com

На работе Пантёлкин продержался недолго. Из Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) его уволили в начале 1922 года. Он попал под сокращение, хотя есть и другая версия.

По словам Сергея Кондратьева, который возглавлял группу по поимке Лёньки Пантелеева, утверждал, что бандит крал личные вещи во время одного из обысков. Это якобы и было официальной причиной увольнения.

После окончания Гражданской войны, а также из-за сокращения в ВЧК без работы остались тысячи человек. Они не очень хотели искать себе официальный способ заработка и поэтому встали на криминальный путь.

Такое же решение принял и Пантёлкин. Он вернулся в Петроград, где сразу же собрал себе банду. Теперь его звали Лёнька Пантелеев, и ему оставалось жить примерно год.

Петербург в первой половине 1920-х годов. Фото: pastvu.com

Пантелеев вместе с компаньонами, среди которых был его бывший сослуживец Леонид Басс, занимались лишь ограблениями. Под разными предлогами они проникали в квартиры обеспеченных людей и забирали оттуда ценности.

Бандиты нападали только на состоятельных петроградцев. Пантелеев очень любил делиться добычей со многими желающими, в том числе даже с бедными прохожими.

Известность Лёньки росла как среди жителей города, так и сотрудников Государственного политического управления (ГПУ). Но это не мешало ему гулять в ресторане «Донон» на набережной Мойки, который находился рядом со зданием управления уголовного розыска.

Пантелеев и его напарники поначалу не убивали жертв нападений, пока однажды за ним не погнался сотрудник ГПУ. Во время погони он застрелил главу охраны Госбанка Бориса Чмутова, который попался на пути.

«Донон» в апреле 1911 года. Фото: ателье Карла Буллы / citywalls.ru

С тех пор было несколько убийств. Одно из них случилось в сентябре 1922 года в магазине «Кожтреста» в доме №20 по Невскому. Там Пантелеева встретил милиционер, который приказал предъявить документы. Сотрудника милиции убили, но Лёньку и его сообщника удалось задержать.

Пантелева вместе с напарниками арестовали, их поместили в «Кресты». Суд над ними начался 10 ноября. На следующий день всем бандитам удалось сбежать – благодаря надзирателю Кондратьеву, которому пообещали неплохую сумму. Сотрудник следственного изолятора выключил электричество, а преступники, которых он предварительно поместил в соседние камеры, быстро покинули «Кресты».

Группа Пантелеева сразу же вернулась к нападениям. К тому моменту у Лёньки и всех его сообщников было оружие, которое иногда шло в ход во время нападений на квартиры и на прохожих в центре города.

Количество преступлений постоянно увеличивалось. Милиция и ГПУ работали круглосуточно, пытаясь поймать бандитов.

Дом, в котором находился «Кожтрест», 1897 год. Фото: pastvu.com

Однажды Лёнька вместе с компаньоном Гавриковым пошёл отдыхать в «Донон», где продавали запрещённый в те годы алкоголь. Бандиты пришли в нетрезвом виде, поэтому в ресторане быстро вызвали милиционеров.

Пантелеева ранили, но он смог сбежать, а Гаврикова арестовали. Спустя некоторое время его расстреляли.

К концу 1922 года, когда нападений и убийств становилось как никогда много, была создана оперативная группа для поимки Пантелеева. Сотрудники следили за вокзалами и дорогами, потому что ходили слухи, что Лёнька собирается сбежать из страны.

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Но Пантелеев не успел этого сделать. В ночь на 13 февраля 1923 года он поехал к любовнице в дом на Можайской улице. Там, как и в нескольких других местах, была подготовлена засада. Милиционеры во время разборок застрелили Лёньку.

Далеко не все поверили, что с бандитом было покончено. Поговаривали, что это мистификация, потому что продолжались нападения от имени Пантелеева. Чтобы остановить слухи, тело бандита выставили на всеобщее обозрение в морге Обуховской больницы. Со временем голова Лёньки пропала, но затем её нашли на кафедре юрфака СПбГУ.

Посмертное фото Пантелеева. Фото: Тимур Ханов / «Комсомольская правда»