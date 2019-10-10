Картина дня: пожар на Невском проспекте и травма Малкома

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал пожар в хостеле на Невском проспекте. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (12:55), 78.ru (13:45) и «Деловой Петербург» (14:15).

Пожар случился в доме №16 в трёхкомнатной квартире. Он начался в 11:40.

Огонь удалось потушить за полтора часа. В результате инцидента никто не пострадал.

С пожаром боролись 15 сотрудников МЧС при помощи трёх единиц техники. В МЧС уточнили, что огонь охватил площадь в 3 кв. м.

Второй темой, согласно «Монитору», Стала операция игрока «Зенита» Малкома. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (10:55) и p1spb.ru (11:35).

Из-за травмы новичок клуба пропустит первую половину сезона. Полузащитник сможет вернуться к игре только в 2020 году.

Малкому сделали операцию в Финляндии, после чего он вернулся в Петербург. Он будет восстанавливаться о индивидуальной программе.

Полузащитник провёл за Петербург два неполных матча. Он перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за 22 млн евро.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало открытие приёма заявок на получение Fan ID на матчи Чемпионата Европы в 2020 году в Петербурге.

Оформить документ можно бесплатно. Документ позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе проведения турнира в день матча.

Иностранные болельщики с помощью Fan ID могут приехать в Россию без визы.

Впервые Fan ID ввели в 2017 году на Кубке Конфедераций. Также он использовался и на Чемпионате мира в 2018 году.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.