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Картина дня: контракты СКА и пожар на Софийской улице

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© Фото: Instagram / @hcska

Темы дня

Кто продолжит выступать за петербургский клуб и что загорелось в Петербурге.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало подписание нового контракта между СКА и Антоном Беловым. Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:35) и «Невские новости» (16:00).

Контракт с защитником рассчитан до конца сезона, до 30 апреля 2020 года.

Согласно неофициальной информации, игрок согласился на понижение зарплаты. Ранее Белом получал 70 млн рублей в год.

Защитник вошёл в состав СКА в сезоне 2014/15. Вместе с клубом он два раза выигрывал Кубок Гагарина.

Также СКА заключил новый контракт с Данилой Галенюком. Игрок 2000 года рождения будет выступать за клуб до апреля 2022 года.

Второй темой, по версии «Монитора», стал пожар на Софийской улице в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (08:20) и «Невские новости» (08:30).

Пожар в посёлке Петро-Славянка начался в районе 5 часов утра. Там загорелся одноэтажный склад.

Остановить распространение огня удалось спустя два с половиной часа. Полностью потушить пожар удалось только ближе к 18:00.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало обнаружение старых документов «Почты России» в Петербурге на помойке. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (16:50), «Деловой Петербург» (18:00) и 78.ru (19:15).

По словам очевидцев, бумаги с личными данными клиентов нашли на одной из помоек в Выборгском районе.

В «Почте России» заявили, что среди мусора нашли архивные документы 2015 года. Представитель организации отметил, что в почтовом отделении неподалёку проводится ремонт, бумаги выбросил подрядчик.

В ближайшее время будет проведена проверка.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.

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