  • 30 Сентябрь 2019
USD 27.09.2019 64.2888 0.1015
USD ММВБ 22:21 64.9013  
EUR 27.09.2019 70.3834 -0.2034
EUR ММВБ 22:21 70.7574  
Нефть($) 30.09.2019 59.33 3.10
Нефть(p) 30.09.2019 3814.25 +205.00

Картина дня: игроки «Зенита» в сборной РФ и прорыв трубы

Автор:


© Фото: vk.com/teamrussia

Темы дня

Кого позвали на отборочные матчи к ЧЕ-2020 и где случился прорыв.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал вызов шестерых игроков «Зенита» в сборную России на матчи против Шотландии и Кипра. Первыми об этом написали «Фонтанка», 78.ru (13:20) и «Деловой Петербург» (13:30).

На отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 года позвали вратаря Андрея Лунёва, защитника Вячеслава Караваева, полузащитников Юрия Жиркова, Далера Кузяева и Магомеда Оздоева и нападающего Артёма Дзюбу.

Игра против сборной Шотландии пройдёт 10 октября на московском стадионе «Лужники». Она начнётся в 21:45.

Против Кипра сборная России сыграет 13 октября в Никосии. Матч начинается в 19:00.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стал прорыв трубы с кипятком на улице Жени Егоровой. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (13:45), «Невские новости» (13:50) и «Вести в Петербурге» (17:25).

Инцидент в Выборгском районе Петербурга случился днём 30 сентября. Горячая вода поднялась вверх на семь этажей.

Из-за прорыва жители нескольких домов лишились отопления. В результате происшествия никто не пострадал.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало прекращение уголовного дела в отношении петербургского священника, который отказался лечить дочь от ВИЧ. Быстрее всех об этом написали «Фонтанка» (13:05), «Невские новости» (13:50) и 78.ru (14:10).

Дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При этом отмечается, что соответствующее ходатайство было заявлено стороной защиты.

Девочке, которая умерла в 2017 году, стояла на учёте в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с 2007 года. В 2011 году, когда ей было четыре года, её удочерили священник с женой.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Бессмертие в архитектуре»: 7 самых старых сохранившихся зданий Петербурга

    Вспоминаем памятники архитектуры, сохранившиеся в Северной столице с 18 века. Их не так много, как может показаться. Например, любимый дворец Петра I, первое здание из камня и любимая церковь Бродского. Что в них было 300 лет назад, а что находится сейчас?

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.09.19
    Отличный звук без проводов: лучшие наушники true wireless
    28.09.19
    Как правильно начать новичку работать на рынке Форекс
    09.09.19
    Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei
    05.09.19
    Как быстро получить кредит под залог недвижимости?
    02.09.19
    Карнавальные костюмы для праздника: арендовать или покупать
    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только
    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram