Картина дня: игроки «Зенита» в сборной РФ и прорыв трубы

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал вызов шестерых игроков «Зенита» в сборную России на матчи против Шотландии и Кипра. Первыми об этом написали «Фонтанка», 78.ru (13:20) и «Деловой Петербург» (13:30).

На отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 года позвали вратаря Андрея Лунёва, защитника Вячеслава Караваева, полузащитников Юрия Жиркова, Далера Кузяева и Магомеда Оздоева и нападающего Артёма Дзюбу.

Игра против сборной Шотландии пройдёт 10 октября на московском стадионе «Лужники». Она начнётся в 21:45.

Против Кипра сборная России сыграет 13 октября в Никосии. Матч начинается в 19:00.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стал прорыв трубы с кипятком на улице Жени Егоровой. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (13:45), «Невские новости» (13:50) и «Вести в Петербурге» (17:25).

Инцидент в Выборгском районе Петербурга случился днём 30 сентября. Горячая вода поднялась вверх на семь этажей.

Из-за прорыва жители нескольких домов лишились отопления. В результате происшествия никто не пострадал.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало прекращение уголовного дела в отношении петербургского священника, который отказался лечить дочь от ВИЧ. Быстрее всех об этом написали «Фонтанка» (13:05), «Невские новости» (13:50) и 78.ru (14:10).

Дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При этом отмечается, что соответствующее ходатайство было заявлено стороной защиты.

Девочке, которая умерла в 2017 году, стояла на учёте в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с 2007 года. В 2011 году, когда ей было четыре года, её удочерили священник с женой.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.