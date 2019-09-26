Картина дня: слухи о переносе Гран-при «Формулы-1» в Петербург и юбилей Басилашвили

Главной темой дня, согласно «Монитору», стали слухи о возможном переносе Гран-при «Формулы-1» из Сочи в Петербург. Первыми об этом написали «Фонтанка» (13:35), «Невские новости» (15:35) и «Деловой Петербург» (16:05).

Ряд СМИ сообщил о том, что активно обсуждается переезд российского этапа гоночной серии на автодром «Игора» под Северной столицей. Впервые информация появилась у британского таблоида Daily Mail.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи. Также представитель главы оргкомитета Гран-при Илья Джус подчеркнул, что текущий контракт предполагает проведение гонок в Сочи до 2025 года.

Второй темой, по данным «Монитора», стало открытие нового парка в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (16:15), пресс-служба городского управления МЧС (16:30) и «Вести в Петербурге» (17:55).

Парк Героев-пожарных открыли на Софийской улице во Фрунзенском районе. Его площадь – 48 га.

В парке есть детские площадки, места для спорта, скейтпарк, велосипедные дорожки и другие объекты. Также там появилась инфраструктура для людей с ограниченными физическими возможностями.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал юбилей актера Олега Басилашвили.

Звезде БДТ и почётному гражданину Петербурга исполнилось 85 лет. Актера поздравил президент России Владимир Путин.

«Своим талантом вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа», – написал Путин в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Басилашвили здоровья, благополучия и вдохновения.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.