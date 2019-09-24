Картина дня: смерть пассажира метро и выдвижение «Дылды» на «Оскар»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала смерть пассажира на станции метро «Площадь Александра Невского». Первыми об этом написали «Невские новости» (23:55), «Фонтанка» (10:40) и 78.ru (15:45).

Молодой человек упал на рельсы вечером 23 сентября. Его не удалось спасти.

По неофициальной информации, парень состоял на учёте у психиатра. Подробности происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Второй темой, по данным «Монитора», стало открытие горячих линий по отоплению в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали Regnum (23 сентября в 19:30), «Невские новости» (23 сентября в 20:20).

Пожаловаться на какие-либо проблемы в Жилищный комитет можно каждый день с 09:00 до 21:00 по телефону 710-44-54. В Жилищном агентстве звонки принимают круглосуточно.

Отопительный сезон в Северной столице начался во вторник, 24 сентября.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало выдвижение фильма «Дылда» Кантемира Балагова на «Оскар». Быстрее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (19:50) и 78.ru (19:55).

Картина будет представлять Россию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм выбрало соответствующее жюри.

Действие «Дылды» разворачивается в 1945 году. Там рассказывается о двух подругах, которые пытаются вернуться к нормальной жизни в Ленинграде после блокады.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.