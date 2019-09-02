Картина дня: уход Ригони из «Зенита» и похолодание в Петербурге

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал уход Ригони из «Зенита». Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (18:40) и «Невские новости» (18:55).

Полузащитник Эмилиано Ригони ушёл в аренду в итальянскую «Сампдорию». Информацию официально подтвердили в пресс-службе петербургского клуба.

Ригони проведёт в Италии один год. Арендное соглашение предусматривает право выкупа.

Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017 года. Его приобрели за 9 млн евро.

Полузащитник провёл 45 матчей за «Зенит» и забил девять мячей.

Второй новостью, согласно «Монитору», стало похолодание в Петербурге. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (10:25) и «Невские новости» (15:25).

Погода в Петербурге начнёт портиться уже с 3 сентября. Столбик термометра опустится до +18-20 градусов.

Также в городе на Неве ожидаются дожди. Тем не менее синоптики обещают, что сентябрь в Петербурге будет теплее климатической нормы.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал поезд, который сошёл с рельсов на Октябрьской железной дороге. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (10:40), 78.ru (11:40) и «Деловой Петербург» (13:20).

С рельсов сошёл грузовой электровоз. Инцидент произошёл на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Также 2 сентября грузовой поезд сошёл с рельсов в Ленинградской области. Пострадавших нет.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Regnum и «Фонтанка».