Картина дня: падение пассажирки в метро Петербург и стыковка «Союза» к МКС

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало падение пассажирки на пути станции метро «Гражданский проспект». Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (13:40), «Невские новости» (13:55) и «Деловой Петербург» (14:30).

Женщина упала в районе половины второго часа дня. Пострадавшую поднимали медики и сотрудники метро.

По предварительным данным, пассажирка потеряла равновесие и свалилась на пути. Женщину доставили в больницу.

Движение на участке «красной» ветки метро от «Академической» до «Девяткино» было временно остановлено. Работу метро восстановили в два часа дня.

Второй темой, по версии «Монитора», стала пристыковка корабля «Союз МС-14» к МКС. Первыми об этом написали «Невские новости» (07:05), «Деловой Петербург» (07:55) и 78.ru (08:35).

Стыковка случилась со второй попытки. Первая состоялась 24 августа, однако закончилась неудачей.

На борту «Союз МС-14» находится человекоподобный робот «Федор». В его Twitter-аккаунте появилось сообщение, в котором он извиняется за задержку. «Застрял в пробке», – говорится в твите.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала смерть актрисы Людмилы Мальцевой. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (16:35) и «Деловой Петербург» (17:15).

Мальцевой было 69 лет. Актриса умерла 27 августа, в День российского кино.

Карьера заслуженной артистки России началась в 1978 году. Всего она сыграла в более чем 40 сериалах и фильмах.

Больше всего Мальцева прославилась ролями в сериалах «Бывших не бывает» и «Мой любимый папа».

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и 78.ru.