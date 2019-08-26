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Картина дня: авария на Мойке и ограничения на ЗСД

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось в центре Петербурга и когда водителям придется испытывать неудобства.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало ДТП в центре Петербурга, в результате которого пешеход вылетел в Мойку. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (22:00 25 августа) и «Фонтанка» (22:05).

Происшествие случилось у дома №17 по набережной Мойки. Там столкнулись две машины.

В аварии пострадал пенсионер, который проходил по набережной в момент аварии. Он упал в Мойку, но его успели вытащить спасатели, находившиеся в катере рядом с местом происшествия.

Мужчину осмотрели на месте, ему не понадобилась госпитализация.

Второй темой, по данным «Монитора», стали ограничения на ЗСД. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (15:10), «Фонтанка» (15:35) и «Деловой Петербург» (17:30).

В ночь с 29 на 30 августа будет закрыто движение в обоих направлениях на участке Западного скоростного диаметра от Е-18 «Скандинавия» до Кольцевой автодороги.

Водители не смогут проехать по трассе в период с 01:00 до 05:00.

На участке от Е-18 до КАД со «Скандинавии» будет доступен съезд на Зеленогорское шоссе. В обратном направлении будет перекрыт въезд на магистраль с кольцевой со стороны Левашовского и Выборгского шоссе.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал инцидент с поездом, следовавшим из Петербурга в Махачкалу.

Неизвестные на территории Чечни закидали камнями три вагона поезда №136. Один пассажир получил лёгкие травмы.

Как оказалось, ЧП случилось ещё 23 августа. На станции Хасавюрт были вызваны сотрудники правоохранительных органов, однако злоумышленников пока так и не нашли.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и 78.ru.

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