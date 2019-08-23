Картина дня: пожар в Петербурге и дисквалификация хоккеиста Кузнецова

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал пожар на Складской улице в Петербурге, который тушили больше суток.

Здание №6 по Складской улице загорелось 22 августа в районе двух часов дня. Полностью потушить огонь удалось лишь в 14:50 следующего дня.

С пожаром боролись большее 200 сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекали спасательный вертолёт и пожарный поезд.

В результате происшествия в административно-складском здании пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Второй темой, согласно «Монитору», стала дисквалификация нападающей сборной России по хоккею Евгения Кузнецова, в крови которого обнаружили наркотики. Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:30), «Деловой Петербург» (15:40) и 47news (18:15).

В крови игрока команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» выявили следы кокаина. Наркотик обнаружили в пробе, которую взяли во время Чемпионата мира по хоккею, который проходил в мае 2019 года.

В официальном заявлении Кузнецова на сайте клуба говорится, что он принял решение не оспаривать вердикт Международной федерации хоккея (IIHF).

Согласно правилам, Кузнецова дисквалифицировали на международных соревнованиях. При этом он сможет участвовать в матчах НХЛ.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала погода в Петербурге на выходные. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» и «Деловой Петербург» (13:45), а также 47news (15:50).

В Северной столице 24 августа ожидаются дожди, которые иногда будут перерастать в ливни. Также прогнозируются грозы.

Скорость ветра будет подниматься до 17 м/с. В Ленобласти объявили штормовое предупреждение.

Воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», 78.ru и «Фонтанка».