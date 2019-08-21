Картина дня: штраф «Зениту» и смерть основателя Музея русской иконы

Главной темой, согласно «Монитору», стал штраф ФК «Зенит» за драку фанатов с ОМОНом. Об этом быстрее всех написали «Деловой Петербург» (18:25), «Фонтанка» (18:35) и 78.ru (18:40).

Из-за инцидента, случившегося в перерыве матча с «Краснодаром» 3 августа, команде придётся заплатить 400 тыс. рублей. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

За необеспечение безопасности штраф составил 100 тыс. рублей, а за неправомерное поведение зрителей – 300 тыс. рублей.

Помимо этого, на стадион «Газпром Арена» наложили условную дисквалификацию на один матч с испытательным сроком до конца сезона.

Второй темой, по данным «Монитора», стала проверка систем оповещения в Петербурге. Первыми сообщили 78.ru (11:05) и «Вести в Петербурге» (12:10).

Системы тестировали как в метро, так и на улицах города. Проверку вели с 11:32 до 11:39 21 августа.

Электронные системы предназначены для оповещения жителей Петербурга в случае чрезвычайной ситуации.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова. Оперативнее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (11:40), «Фонтанка» (11:50) и 47news (13:15).

Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции. Он находился на борту вертолёта, который разбился у острова Порос.

Абрамову было 55 лет. Меценат начал собирать иконы в начале 2000-х годов. Частный Музей русской иконы он открыл в 2006 году в Москве.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», 78.ru и «Фонтанка».