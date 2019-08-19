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Картина дня: смерть заслуженного артиста РФ Романова и курс доллара

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© Фото: Pixabay

Темы дня

Сколько лет было трубачу и как поднялась стоимость валюты.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала смерть заслуженного артиста России Михаила Романова. Первыми об этом написали 78.ru (12:50) и «Невские новости» (13:00).

Артист умер на 69 году жизни. По предварительным данным, он выпал с балкона в Петербурге.

Романов, игравший на трубе, больше 50 лет работал в Санкт-Петербургской академической филармонии. Коллеги назвали его человеком с уникальным слухом.

В 2003 году Романов стал преподавателем Санкт-Петербургской консерватории. Звание заслуженного артиста России он получил за год до этого.

Второй темой, по версии «Монитора», стало повышение курса доллара. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (15:15), «Деловой Петербург» (16:20) и «Невские новости» (19:40).

Курс в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 67,03 рубля. Это рекордное значение за полгода.

Евро также подорожал. Курс днём 19 августа составил почти 74,1 рубля.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал рейтинг самых тихих городов России. Раньше всех об этом сообщили 78.ru (09:40), «Невские новости» (10:35) и Regnum (13:05).

Петербург оказался на 106-м месте списка. Соседние строчки заняли Ногинск и Новосибирск.

Самым тихим городом признали Гурьевск в Калининградской области. Также в топ-5 вошли Ейск, Михайловск, Геленджик и Всеволожск.

Наиболее шумными городами стали Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Электросталь и Новочеркасск.

Рейтинг составили аналитики портала Domofond.ru. В исследовании участвовали более 90 тыс. человек.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», 78.ru и «Фонтанка.ру».

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