Картина дня: генконсульство Украины в Петербурге и предвыборные дебаты

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал сотрудник генконсульства Украины в Петербурге, которого МИД России объявил персоной нон грата. Первыми об этом написали 78.ru (19:02), «Деловой Петербург» (19:07) и Regnum (19:17).

Решение было принято в качестве ответа на высылку российского дипломата из Украины. Сотрудника генконсульства РФ во Львове объявили персоной нон грата в мае 2019 года, однако об том стало известно лишь в августе.

«Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было. В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», – передает ТАСС со ссылкой на МИД России.

По данным Службы безопасности Украины, россиянин якобы завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию.

Второй темой, согласно «Монитору», стали предвыборные дебаты в Петербурге.

Трансляцию встречи кандидатов в губернаторы Петербурга транслировали на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и по «Радио России».

Первым, согласно жребию, выступал кандидат от КПРФ Владимир Бортко, затем – Михаил Амосов от «Гражданской платформы», врио губернатора Петербурга Александр Беглов и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Кандидаты обсудили возможность различных перемен в городе. Также Амосов во время дебатов заявил, что петербуржцам предоставили «реальный выбор». По его словам, «это настоящие выборы, такого у нас не было больше 15 лет».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало завершение ремонта на Фонтанной улице в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщил 78.ru (17:17).

Работы затронули участок длиной 170 метров. Там привели в порядок тротуары и дорожное покрытие.

Ремонт обошелся в 7,5 млн рублей.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».