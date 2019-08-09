Картина дня: взрывы в Красноярском крае и спасение краснокнижного гуся

Главной темой дня, по версии «Монитора», стали новые взрывы на военном складе в Красноярском крае. Первыми об этом написали «Фонтанка» (18:20) и «Деловой Петербург» (19:25).

Происшествие на военном арсенале возле Ачинска случилось вечером 9 августа. Два взрыва случились из-за попадания молнии в снаряды.

В результате инцидента пострадали десять человек. Четверых пришлось госпитализировать.

Ранее взрывы в Ачинске произошли 5 августа. Погиб один человек, пострадали ещё 13. Следователи считают, что пожар, который привёл к трагедии, случился во время разгрузочных работ с боеприпасами.

Второй темой, по данным «Монитора», стало обсуждение нового маршрута трамвая «Чижик». Быстрее всех об этом рассказали Regnum (18:35) и «Невские новости» (19:00).

Частный трамвай могут запустить до Всеволожска. Сейчас «Группа ЛСР» обсуждает этот вопрос с губернатором области.

Сейчас сложности связаны с тем, что в проекте придётся участвовать двум субъектам – Петербургу и Ленобласти.

Трамвай «Чижик» запустили в районе станции метро «Ладожская» весной прошлого года. С 1 сентября 2019 года начнут работать два новых маршрута: №63 по Ириновскому проспекту до улицы Передовиков и №59 по улице Потапова до нового депо.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало спасение краснокнижного гуся из Фонтанки. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (18:50) и «Невские новости» (19:40).

Птицу заметили неподалёку от дома №99 по набережной Фонтанки. Птицу сначала вытащили на сушу и оставили там, а затем решили показать специалистам.

В ближайшее время её осмотрят зоологи. Если с птицей всё в порядке, её выпустят на свободу.

Серый гусь занесён в Красную книгу Ленинградской области. Они в основном обитают в районе Финского залива.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.