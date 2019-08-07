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Картина дня: смерть фэшн-директора ЦУМа Вербер и эксгибиционизм в самолете

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© Фото: Instagram / @verberalla

Темы дня

Сколько лет было Алле Вербер и что случилось на рейсе Симферополь – Петербург.

Главной темой, согласно «Монитору», стала смерть фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер.

Один из главных людей в мире российской моды скончалась на 62-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

Вербер родилась в Ленинграде, а в середине 1970-х ее семья эмигрировала из СССР. На родину она вернулась в 1989 году.

После этого Вербер стала одной из первых, кто привез в Россию западные модные бренды. В 2004 году она стала фэнш-директором ЦУМа. Однажды журнал Time включил Вербер в список самых влиятельных женщин в мире моды.

Второй темой, по данным «Монитора», стало уголовное дело в отношении мужчины, который обнажил гениталии в самолете, летевшем из Симферополя в Петербург. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (16:20), 78.ru (16:35) и «Деловой Петербург» (16:50).

Молодой человек снял штаны в присутствии пассажиров. Следователи заявили, что он нарушил общественный порядок, «выразив неуважение к обществу».

В отношении 22-летнего нарушителя возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало превращение Думской улицы и части улицы Ломоносова в пешеходные зоны по выходным. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (19:05) и «Невские новости» (20:20).

Ограничение движение транспорта предусмотрено по выходным и праздничным дня. Соответствующие знаки уже установили на дорогах.

Думская будет перекрыта полностью, а на Ломоносова – участок от Садовой улицы до канала Грибоедова.

Помимо этого, на улице Рубинштейна введен запрет на остановку транспорта с 22:00 до 07:00.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.

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