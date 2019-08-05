Картина дня: инсталляция с видеокамерой в Петербурге и новые светофоры

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала арт-инсталляция в виде камеры видеонаблюдения на доме Кирилловых в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:40), 78.ru (11:15) и «Аргументы и факты в Петербурге» (12:45).

Художник под псевдонимом Lonesome Grass становил камеру на месте, где раньше располагалась голова одного из горельефов. Артист заявил, что инсталляция «Пугало» высмеивает стремление современного общества к безопасности, что он считает «наигранной защитой».

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заявили, что видеокамера не навредила скульптуре. Голова горельефа была отломана в августе 2017 года, сейчас она хранится у властей до разработки проекта ремонта фасада дома.

Второй темой, согласно «Монитору», стала установка новых светофоров в Петербурге.

В ближайшие месяцы в Северной столице появятся 32 новых объекта для организации дорожного движения. Светофоры будут более устойчивы к климатическим условиям города, а также у них будет звуковая система для удобства людей с проблемами по зрению.

Всего в Петербурге сейчас работает более 1700 светофоров. Примерно 40% из них переключаются по сигналу из центра управления дорожного движения.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал анонс запуска туристического ретротрамвая в Северной столице. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (17:55), Regnum (18:45) и 78.ru (18:45).

Маршрут транспорта с бортовым номером 1 будет начинаться от трамвайного парка на Васильевском острове, который был первым в Петербурге.

Трамвай будет проходить по Среднему проспекту через Тучков мост, проспект Добролюбова, Кронверкский проспект, Троицкую площадь, Троицкий и Литейный мосты.

«Украшением ретротрамвая № 1 станет уникальный подвижной состав, как настоящая «машина времени» отсылающий к разным периодам в истории Петербурга. Здесь можно будет увидеть подлинные музейные вагоны или копии знаменитых ленинградских моделей, – отметили в Смольном.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.