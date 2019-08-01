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Картина дня: пропавшие петербургские туристы и фонтаны в День ВДВ

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© Фото: МЧС России

Темы дня

Сколько дней не могли найти путешественников и будут ли отключать фонтаны в Петербурге.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало обнаружение в Белом море пропавших туристов из Петербурга. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (19:20), «Невские новости» (19:20) и 47news (19:35).

Путешественников нашли на одном из островов архипелага. Никому из туристов не потребовалась медицинская помощь.

Связь с петербуржцами пропала 24 июля. Они должны были вернуться спустя пять дней, однако от них не было никакой информации.

В районе Белого моря в конце июля усилился ветер. Его скорость достигала 20 м/с.

Второй темой, по данным «Монитора», стали финансовые показатели ФК «Зенит» за 2018 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка петербургского клуба выросла с 9,77 млрд рублей до 11,47 млрд рублей. Рекордным показатель был в 2016 году – 11,66 млрд рублей.

Убыток команды значительно сократился. В 2018 году он снизился с 231 млн рублей до 15 млн рублей.

Лидерами по убыткам стали «Спартак» и «Динамо». Результат клубов – 878 млн рублей и 1,1 млрд рублей соответственно.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала работа петербургских фонтанов в День ВДВ. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (12:40), «Деловой Петербург» (13:35) и «Аргументы и факты в Петербурге» (13:35).

В городе не собираются отключать фонтаны 2 августа, однако будет усилен их контроль. Полицейские и сотрудники «Водоканала Санкт-Петербурга» будут следить, чтобы никто не пробирался в чаши с водой.

Специалисты отметили, что купаться в городских фонтанах опасно для здоровья.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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