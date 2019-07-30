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Картина дня: самый популярный автобусный маршрут в Петербурге и список опасных пород собак

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© Фото: vk.com/vmeste_s_pat

Темы дня

Где любят ездить петербуржцы и каких собак нельзя выгуливать без намордника.

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стал самый популярный автобусный маршрут в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:40), «Деловой Петербург» (16:05) и 78.ru (16:05).

По данным «Пассажиравтотранса», чаще всего жители Северной столицы пользуются маршрутом №74. За первые шесть месяцев 2019 года автобусы перевезли от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры и обратно 4,4 млн пассажиров.

Всего по маршруту №74 ходят 35 автобусов. Протяженность линии – 21 километр.

Второй новостью, согласно «Монитору», стал утвержденный в России список 12 потенциально опасных пород собак. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (08:22), 47news (08:27) и «Невские новости» (08:42).

В постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли-кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака.

«В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей», – говорится в пояснительной записке.

С начала 2020 года запрещается выгуливать таких животных без намордника и поводка. Исключением считается нахождение собаки на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало завершение ремонта на улице Жуковского. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (16:30) и «Невские новости» (17:00).

На почти километровом участке дороги привели в порядок 16 тыс. квадратных метров покрытия проезжей части. На тротуарах поменяли 2,6 тыс. квадратных метров дороги.

Работы обошлись в 45,5 млн рублей.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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