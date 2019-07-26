Картина дня: свалка с копиями паспортов и арест подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала незаконная свалка с копиями паспортов в Петербурге. Первыми об этом сообщили 78.ru (08:20), «Аргументы и факты в Петербурге» (10:10) и «Невские новости» (10:25).

Свалку нашёл один из жителей Петербурге между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Там лежали копии документов, в том числе паспортов, печати организаций и другую конфиденциальную информацию.

Проверкой инцидента занимаются сотрудники полиции. Они устанавливают личности людей, которые могут быть причастны к случившемуся.

Второй темой, согласно «Монитору», стал арест подозреваемого в убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой.

Московский районный суд отправил уроженца Киргизии Даврона Мухамедова под арест. Он пробудет под стражей минимум до 21 сентября.

Мухамедова обвиняют в ограблении и убийстве. Его задержали днём 25 июля.

Тело политической и ЛГБТ-активистки Григорьевой обнаружили вечером 21 июля на Пулковской улице. Убийца нанёс ей большое количество ножевых ранений.

Следствие считало, что ранее судимый мужчина распивал с Григорьевой алкоголь и убил её во время конфликта на бытовой почве.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал анонс трансляции Главного военно-морского парада в Петербурге на улицах Северной столицы. Быстрее всех об этом написали 78.ru (19:12).

Увидеть трансляцию можно будет на нескольких площадках. Большие экраны установят на Биржевой и Дворцовой площадях Петербурга, а также в Кронштадте: в Петровском парке, на Якорной площади и на форте «Константин».

Также понаблюдать можно будет на Невском проспекте, 87, углу невского проспекта 18, и набережной реки Мойки, 57, на углу Сенной площади, 7, и переулка Гривцова, на Большом проспекте П. С., 2, на набережной Робеспьера, 34, на Лиговском проспекте, 149, на Литейном проспекте, 13, на Каменноостровском проспекте, 38, на Каменноостровском проспекте, 53, на улице Куйбышева, 38.

Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ пройдёт в Петербурге 28 июля. Он начнётся в 11:00.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».