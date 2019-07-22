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Картина дня: трагедия с петербургскими альпинистами и «Группа крови» от Metallica

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© Фото: commons.wikimedia.org

Темы дня

Что случилось в Кабардино-Балкарии и почему известная группа сыграла советский хит.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало обнаружение тел двух альпинистов из Петербурга, сорвавшихся с гор в Кабардино-Балкарии. Оперативнее всех об этом сообщили Regnum (13:35), 78.ru (13:50) и «Невские новости» (13:55).

Спасатели нашли альпинистов на склоне горы Урал без признаков жизни. Тела петербуржцев спустили на высоту 3800 метров.

Двое альпинистов сорвались с высоты 4300 метров 21 июля. Информация об этом в МЧС поступила от группы, которая проходила параллельным маршрутом.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стало исполнение песни «Группа крови» на концерте Metallica в Москве. Быстрее всех об этом написали «Фонтанка» (21 июля в 22:25), «Невские новости» (22:50) и 78.ru (00:55).

Музыканты из легендарного коллектива сыграли песню группы «Кино» на русском языке. Пел композицию басист Роб Трухильо.

Metallica в каждой стране в рамках нового тура играет песни местных исполнителей. Так, в Швеции прозвучал хит ABBA «Dancing Queen», в Германии – «Engel» Rammstein«, а в Великобритании – «I Wanna Be Adored» The Stone Roses.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала победа «Зенита» над клубом «Сочи». Первыми об этом рассказали 78.ru (21 июля в 23:35), «Фонтанка» (23:40) и «Невские новости» (23:45).

Матч второго тура нового сезона Российской Премьер-лиги закончился уверенной победой со счетом 2:0. Голами отличились Сердар Азмун, реализовавший пенальти, и Магомед Оздоев, поразивший ворота соперников на 88-й минуте.

Петербуржцы выиграли второй матч подряд. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Тамбов» со счетом 2:1.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

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