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Картина дня: авария на Невском проспекте и уголовное дело из-за анонса телемоста Украины и России

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось в центре Петербурга и что стало поводов для возбуждения дела.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала авария на Невском проспекте с участием машины скорой помощи. Первыми об этом написали «Невские новости» (07 июля в 23:45), «Фонтанка» (00:00) и «Деловой Петербург» (08:40).

ДТП на углу Невского проспекта и Садовой улицы случилось вечером в воскресенье. Там столкнулись автомобиль скорой помощи и Mercedes.

По словам очевидцев, иномарка хотела проскочить на зеленый свет, в то время как скорая поворачивала налево на Садовую с включенной мигалкой и сиреной.

В результате происшествия пострадали двое фельдшеров. Инцидентом занимаются сотрудники ГИБДД.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало уголовное дело из-за намерения провести телемост Украины и Россией. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (14:45), «Невские новости» (14:55) и «Деловой Петербург» (16:35).

Телемост должны были провести каналы NewsOne и «Россия 1». В связи с этим Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на совершение государственной измены.

Сам украинский канал NewsOne также отказался от проведения трансляции. Сотрудникам стали поступать угрозы физической расправы.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал обвиняемый в деле о внезапной разводке Володарского моста. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:00), «Фонтанка» (10:40) и 78.ru (10:55).

Следователи считают, что виновным за инцидент может быть начальник бригады Володарского моста Константин Ромащенков. Правоохранители полагают, что он, действуя по неосторожности осуществил проверку схемы готовности переправы навигации. До начала смены он включил насос № 1 и гидросистему разведения, из-за чего мост поднялся почти на 40 сантиметров.

Уголовное дело зарегистрировано в Невском районном суде. Оно пока не принято к производству.

Инцидент с мостом случился в августе 2018 года. В результате происшествия пострадали несколько транспортных средств.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», 78.ru и «Деловой Петербург».

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