Картина дня: наводнение в Иркутской области и сбои в работе WhatsApp и Facebook

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало число жертв наводнения в Иркутской области. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (14:15), «Фонтанка» (17:00) и 47news (17:25).

В результате ЧС погибли 20 человек. Среди них один ребенок. Еще 15 человек пропали без вести.

В общей сложности за медицинской помощью обратились 1415 человек. Спасатели эвакуировали 2,5 тыс. жителей.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. В регионе подтопило 31 населенный пункт, в том числе 3,4 тыс. домов. Ущерб дорогам региона оценивается в 800 млн рублей, было разрушено 12 мостов.

Второй темой, согласно «Монитору», стал развод Андрея Аршавина. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (18:40) и «Аргументы и факты в Петербурге» (18:40).

Экс-игрок «Зенита» 3 июля расторг брак с Алисой Казьминой. Решение было принято Красносельским районным судом.

Бывшей супруге футболиста достанется 60 тыс. рублей в месяц, при этом она требовала 4,5 млн рублей ежемесячно. Алименты на дочь, которая останется жить с Казьминой, составили 340 тыс. рублей.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали массовые сбои в работе WhatsApp и Facebook. Первым об этом рассказал «Деловой Петербург» (17:30).

Проблемы у сервисов начались примерно в 16:00 по московскому времени. На это жалуются пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, России и других стран.

Сообщается, что из-за сбоев не получается загрузить фотографии. У некоторых пользователей не отображаются посты.

Самыми оперативными стали «Аргументы и факты в Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».