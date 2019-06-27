Картина дня: Усть-Ижорское шоссе и смерть лидера группы «Високосный год»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало открытие движения по последнему участку Усть-Ижорского шоссе. Быстрее всех об этом написали «Невские новости» (15:30), «Фонтанка» (17:10), «Канонер» (18:35).

Строительство трассы началось в 2011 году. Магистраль соединяет Софийскую улицу с поселком Металлострой.

Шоссе должно улучшить ситуацию на дорогах в Колпинском районе Петербурга. Ранее из-за большого количества грузовиков местным жителям часто приходилось стоять в пробках.

Второй темой, по версии «Монитора», стала смерть лидера группы «Високосный год» Ильи Калинникова. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (07:15), «Фонтанка» (08:15), «Невские новости» (08:20).

Музыкант умер на 47-м году жизни в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца.

Группа «Високосный год» была популярной в 1990-х годах. Одна из наиболее известных песен коллектива «Тихий огонек». Она была главной темой сериала «Дальнобойщики».

Третьей темой, по данным «Монитора», стало продление Европейским союзом санкций против России. Первыми об этом рассказали 47news, «Фонтанка» (15:50) и «Деловой Петербург» (16:35).

Экономические ограничения будут длиться как минимум до 31 января 2020 года. Впервые их ввели весной 2014 года.

Причина санкций – политический кризис на Украине. Одной из причин стало вхождение Крыма в состав России.

В ответ на санкции власти России запретили импорт ряда продуктов из Евросоюза. В июне 2019 года эти ограничения продлили до конца 2020 года.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».