  • 28 Июнь 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 63.0375  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 71.6055  
Нефть($) 27.06.2019 65.55 1.06
Нефть(p) 27.06.2019 4236.59 +75.97

Картина дня: Усть-Ижорское шоссе и смерть лидера группы «Високосный год»

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Что соединяет магистраль и что стало причиной смерти Ильи Калинникова.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало открытие движения по последнему участку Усть-Ижорского шоссе. Быстрее всех об этом написали «Невские новости» (15:30), «Фонтанка» (17:10), «Канонер» (18:35).

Строительство трассы началось в 2011 году. Магистраль соединяет Софийскую улицу с поселком Металлострой.

Шоссе должно улучшить ситуацию на дорогах в Колпинском районе Петербурга. Ранее из-за большого количества грузовиков местным жителям часто приходилось стоять в пробках.

Второй темой, по версии «Монитора», стала смерть лидера группы «Високосный год» Ильи Калинникова. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (07:15), «Фонтанка» (08:15), «Невские новости» (08:20).

Музыкант умер на 47-м году жизни в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца.

Группа «Високосный год» была популярной в 1990-х годах. Одна из наиболее известных песен коллектива «Тихий огонек». Она была главной темой сериала «Дальнобойщики».

Третьей темой, по данным «Монитора», стало продление Европейским союзом санкций против России. Первыми об этом рассказали 47news, «Фонтанка» (15:50) и «Деловой Петербург» (16:35).

Экономические ограничения будут длиться как минимум до 31 января 2020 года. Впервые их ввели весной 2014 года.

Причина санкций – политический кризис на Украине. Одной из причин стало вхождение Крыма в состав России.

В ответ на санкции власти России запретили импорт ряда продуктов из Евросоюза. В июне 2019 года эти ограничения продлили до конца 2020 года.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Один из старейших в Петербурге: история Красного моста через Мойку

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какого цвета раньше была переправа и что отличает ее от других мостов.

    читать далее →

    Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

    Яйцо с горошком, бутерброды с килькой и заливное – «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, где можно попробовать классические блюда из СССР.

    читать далее →

    Волны, волны: морские музеи Петербурга

    Попасть внутрь подводной лодки, побывать на символе Октябрьской революции и узнать о быте моряков. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие морские музеи Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович
    24.06.19
    Почему стоит работать с криптовалютой? Ответ от обменника 365Cash.co
    21.06.19
    Металлические шкафы для спортивных раздевалок: виды и преимущества
    20.06.19
    Профессия онколог
    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»
    21.05.19
    Бизнес в Instagram

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram