Картина дня: «Алые паруса» и отключение электричества в Петроградском районе

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге.

Мероприятие посетили более 1,4 млн зрителей – на 200 тыс. больше, чем годом ранее. На Дворцовой за праздником наблюдали около 88 тыс. человек.

Пиротехническое шоу длилось 22 минуты – рекорд «Алых парусов». Подробнее о празднике можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Второй темой, по версии «Монитора», стало отключение электричества в Петроградском районе Петербурга. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (17:59), «Невские новости» (18:04) и «Фонтанка» (18:35).

Блэкаут случился в районе 17:30 24 июня. Инцидент произошел из-за аварии на подстанции №165 на улице Рентгена.

Электричество пропала в половине районе. В связи с этим не работали светофоры и трамваи.

Специалисты «Ленэнерго» восстановили электроснабжение в течение часа. Отмечается, что предприятия планировали отреконструировать подстанцию в 2019 году.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал бюст плачущего Цезаря на Парнасе. Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (14:15), «Аргументы и факты в Петербурге» (14:40) и «Фонтанка» (15:10).

Скульптуру на севере города на Неве разместил уличный художник Loketski. Он хотел обратить внимание на проблемы местных жителей.

«Римская империя была великой еще и потому, что приносила в провинцию инфраструктуру – дороги, водопровод, организацию общественных пространств (туалеты, бани, форумы). Цезарь смотрит на Парнас, и у него нет слов. Всё, что сделано для 70 тыс. жителей района, – просто слезы!» – заявил он.

Арт-объект представляет собой бюст императора, на котором синим цветом нарисована полоса слез. На монументе также есть надпись «Красоту спасет Рим».

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».